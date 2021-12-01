Первый прямой контакт с Россией за последний месяц: Блинкен встретится с Кулебой и Лавровым в Стокгольме

Первый прямой контакт с Россией за последний месяц: Блинкен встретится с Кулебой и Лавровым в Стокгольме

Встреча состоится в четверг, 2 декабря.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме. А после этого – с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Государственного департамента.

Отмечается, что Блинкен встретится отдельно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Впоследствии Госсекретарь США проведет встречу с Лавровым. В Bloomberg подчеркивают, что это станет первым прямым контактом между официальными лицами США и России за последние несколько недель.

Известно, что переговоры пройдут в четверг, 2 декабря, на полях встречи министров стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В российском МИДе сообщают, что Лавров также встретится с главой внешней политики Европейского Союза Жозепом Боррелем в Стокгольме.

Причиной переговоров стало опасение Запада по поводу полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.

Напомним, 30 ноября на саммите НАТО Россию предупредили о серьезных последствиях при эскалации конфликта на украинской территории.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита призвал союзников готовиться к худшему сценарию из-за стягивания российских войск к украинским границам. От НАТО Украина ожидает сдерживания России – "а это должна быть четкая политическая позиция Запада, подготовка нового пакета санкций, действительно способных напугать Москву, и усиление обороноспособности Украины".

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