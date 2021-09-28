Первый с начала пандемии: круизный лайнер встречали в Одессе с оркестром (фото)

Первый с начала пандемии: круизный лайнер встречали в Одессе с оркестром (фото)

Пассажирский теплоход Sea Dream II под флагом Багамских островов сегодня пришвартовался у причала №15 морского вокзала.

В Одесский порт сегодня, 28 сентября, прибыл первый с начала пандемии в 2019 года круизный лайнер Sea Dream II. Его встречали с оркестром.

Об этом сообщает администрация Одесского порта.

Сообщается, что лайнер совершает круиз между портами Средиземного и Черного морей со стартом в греческих Афинах. Предыдущий порт захода перед Одессой была румынская Констанца.

На борту Sea Dream II путешествуют около 60 туристов, главным образом — граждане США и Канады. Пассажирский лайнер, который сегодня посетил порт, относится к классу мега-яхт и заполнен туристами на 50 процентов.

После швартовки лайнера в порту туристы сошли на берег и перешли на посадку в экскурсионные автобусы.

Напомним:

В феврале 2020 года в порт Одессы зашел корабль, который побывал в Китае в разгар эпидемии коронавируса.

который побывал в Китае в разгар эпидемии коронавируса. Позже круизные компании отменили часть судозаходов в Одесский порт из-за пандемии COVID-19.

Новости Украины: в Одессу впервые за время пандемии прибыл круизный лайнер с иностранными туристами

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