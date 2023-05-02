Первый шаг уже в мае: Епифаний о том, когда ПЦУ определится с переходом на новый календарь

В то же время, Епифаний подчеркнул, что календарный вопрос не касается православного вероучения.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал, когда ПЦУ перейдет на новый календарь

Об этом иерарх сказал в интервью Gazeta.ua.

По его словам, в мае ПЦУ проведет Архиерейский собор (высший орган управления Церковью – Ред.), где обсудит этот вопрос.

"Воплощение этой реформы прежде всего позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения недвижимых праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с Божьей помощью мы их решим", — говорит митрополит.

Он добавил, что ПЦУ уже готовится ввести соответствующую реформу и работает над новой редакцией определенной церковной литературы для прихожан. В то же время Епифаний подчеркнул, что календарный вопрос не касается неизменного православного вероучения и не означает "изменения веры".

Календарный вопрос в церкви: что нужно знать

Отметим, что традиционно православные украинцы используют в церковной жизни юлианский календарь. Этот календарь также используют Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

Новоюлианский календарь — усовершенствованная форма юлианского календаря, по которому, например, Рождество празднуется 25 декабря.

Большое количество украинских приходов в диаспоре уже много лет придерживаются нового стиля. Большинство православных церквей, в том числе и Вселенский патриархат, также живут по новоюлианскому календарю.

Заметим, что в случае перехода православных Украины на новоюлианский календарь исчисление даты Пасхи будет происходить по-прежнему. Поэтому римо-католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни.

Напомним, УГКЦ с 1 сентября 2023 года внедряет новый календарь. Однако некоторые приходы по желанию могут пользоваться юлианским календарем до 2025 года.

Ранее Волынская епархия ПЦУ решила праздновать религиозные праздники по новоюлианскому календарю.

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