Первый случай в Украине: суд наказал работника ТЦК, ударившего учителя в Харькове

В Харькове осудили военного ТЦК за избиение гражданина / © pixabay.com

В начале мая 2025 года в Харькове произошел резонансный инцидент: работник ТЦК во время проверки документов ударил мужчину кулаком. Пострадавшим оказался местный учитель, имевший законное бронирование от мобилизации.

Видеозапись этого конфликта быстро распространилась в сети, вызвав широкое осуждение в обществе.

После волокиты, продолжавшейся более пяти месяцев, суд признал военного виновным и назначил суровое наказание.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Работник ТЦК избил мужчину во время проверки документов

Видео с инцидентом опубликовали местные Telegram-каналы.

Дата публикации 15:36, 11.05.25 Количество просмотров 808 Конфликт во время оповещения: сотрудник ТЦК дважды ударил в живот парня

«У парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а через некоторое время посадили в бус и увезли», — говорилось в сообщении.

На опубликованном видео были заметны пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских на видео не видно.

В Харьковском областном ТЦК и СП, комментируя инцидент, отметили, что конфликт возник «в результате провокационных действий со стороны гражданина». Деталей там не сообщили, но отметили, что осуждают такое поведение коллеги и назначили служебное расследование.

Кем оказался потерпевший

Харьковский городской голова Игорь Терехов после инцидента рассказал, кем оказался потерпевший.

По его словам, мужчина, которого избил работник ТЦК, — учитель истории, прав человека и «Защиты Отечества». Мэр города подчеркнул, что мужчина имел бронирование от мобилизации и предоставил работникам ТЦК соответствующие документы.

Впоследствии в СМИ сообщили, что потерпевшими оказался Юрий Федяй.

Игорь Терехов (слева) и Юрий Федяй (справа) / © Игорь Терехов, мэр Харькова

«Пострадавший наш харьковчанин. Учитель истории и права человека. Классный управляющий 8 класса. Человек, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему сил», — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что в ТЦК работают многие достойные люди, однако есть случаи, которые подрывают доверие граждан к государству.

Такие случаи, как этот, бьют по доверию к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников. Они играют в пользу врага и раскалывают общество изнутри», — заметил городской голова.

Объявление о подозрении и переводе на службу в боевую бригаду

В полиции Харьковской области 21 мая рассказали, что сообщили о подозрении военнослужащему Харьковского территориального центра комплектации и социальной поддержки, который во время проверки документов у военнообязанного ударил его.

Как стало известно впоследствии, подозреваемым оказался Сергей Воловик.

Сергей Воловик / © Суспільне

В то же время в полиции отметили, что потерпевший обратился в полицию с заявлением о совершении преступления, после чего правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Впоследствии начальник Харьковского областного ТЦК и СП Александр Конев в интервью для «Фактов ICTV» сообщил, что военнослужащего, обвиняемого в избиении учителя, перевели служить в боевую бригаду.

По его словам, в мае конфликт возник с двумя мужчинами, которые отказывались показать документы и оскорбляли военных. Один из них скрылся. Когда работник ТЦК «не сдержался», другой мужчина предоставил документы, подтверждающие его статус учителя и бронирование.

Конев признал, что действия его сотрудника были неправомерны и стали превышением полномочий.

Глава Харьковского областного ТЦК и СП рассказал, что военнослужащий имеет III группу инвалидности. Конев также добавил, что мужчину призвали в Вооруженные силы еще в 2022 году. На протяжении своей службы он воевал в составе одного из подразделений на Изюмском и Авдеевском направлениях, где получил боевое ранение. После этого военный три месяца восстанавливался в госпитале, а с 2023 г. начал службу в ТЦК.

Рассмотрение дела и приговор суда

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 10 июня.

Тогда потерпевший Юрий Федяй подал гражданский иск, требуя компенсации 300 тысяч гривен за моральный ущерб, а также покрытие 21 тысяч гривен на юридические услуги.

Впоследствии состоялись заседания, на которых допрашивали свидетелей: работников ТЦК и женщину, видевшую события 11 мая из своей квартиры в многоэтажке.

Во время судебных прений 3 октября в Харькове прокуроры обратились в суд с требованием назначить Сергею Воловику наказание в виде четырех лет ограничения свободы.

Во вторник, 7 октября дело об избиении учителя истории в Харькове получило судебное решение.

Судебное заседание 7 октября / © Суспільне

Суд признал Сергея Воловика виновным по статье о хулиганстве и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Кроме этого, суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба. Суд принял взыскание с бывшего работника ТЦК в пользу потерпевшего учителя морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.

Решение суда вступит в силу по истечении срока обжалования. Согласно закону, у подсудимого есть 30 дней на подачу апелляции.

Рассмотрение дела по избиению работником ТЦК учителя в Харькове / © Суспільне

Как сообщает Общественное, потерпевший Юрий Федяй отметил, что его главной целью было доказать, что он не провоцировал работников ТЦК, и суд подтвердил это.

Он поблагодарил всех, кто его поддержал — родных, друзей и особенно всех украинцев в соцсетях. По его словам, именно внимание общественности помогло добиться такого судебного результата.

В то же время, прокурор Сергей Яковенко остался доволен приговором. Он объяснил, что суд подтвердил их начальную квалификацию: это было хулиганство, совершенное с особой дерзостью.

Представительница потерпевшего Юлия Палагина считает этот приговор очень важным событием, поскольку в Харькове раньше не было случаев, когда дело против работника ТЦК доводилось до конца, и он получал наказание за свои неправомерные действия.

Палагина подчеркнула, что это решение суда должно стать сигналом для людей: если они видят что-то незаконное, не нужно бояться, а нужно заявлять об этом и отстаивать свои права.

«Почти во всех случаях, по крайней мере по городу, еще не было ни одного приговора, где доводили дело до конца, и был наказан работник ТЦК за произвол, который он произвел. Поэтому принципиально именно в этом деле показать людям, что если они являются свидетелями чего-то противоправного, не нужно бояться и нужно заявлять, отстаивать свои права. И это такой у нас прецедент, впервые именно в Харькове, и по Украине в целом, был оглашен приговор, связанный именно с ограничением свободы», — отметила Юлия Палагина.

