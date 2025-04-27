Первый случай: в Запорожье человек заболел ботулизмом, уколов ботокс

Укол ботокса / © Credits

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В Запорожье зафиксировали ятрогенный ботулизм, возникающий вследствие введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции. Человек заболел после укола ботокса.

Об этом сообщили в Запорожском областном центре по контролю и профилактике болезней (ЦКПХ).

Медиками была оказана необходимая медицинская помощь, пациентам была введена противоботулическая сыворотка.

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Ботулизм – это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее нервную систему, вызванное ботулотоксином. А он поражает, прежде всего, своим нейротоксическим действием, что приводит к блокированию нервных импульсов. Это приводит к параличу мышц, который может быть использован в медицине для расслабления мышц, как в случае с косметическими процедурами, так и для лечения некоторых заболеваний.

Какие симптомы болезни

Специалисты объясняют, что при попадании ботулотоксина с пищей в пищеварительную систему вызывает тяжелое отравление и проявляется чаще всего такими симптомами как:

мышечная слабость (трудно двигаться, говорить, дышать),

сильно выражена сухость во рту,

нечеткое зрение (словно "сетка" или "туман" перед глазами) и/или выраженное двоение предметов.

Эти симптомы связаны с параличом мышц, поэтому при подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Токсин, вызывающий ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу, ведь обычно консервы и другие продукты, в которых возбудитель ботулизма, не меняют внешнего вида.

"Упаковка в вакуум рыбы или копченого мяса не гарантирует их безопасности. Поэтому важно употреблять в пищу только сертифицированную продукцию, изготовленную согласно санитарным требованиям. Хранить или перевозить колбасы, ветчину, уженную рыбу и т.п. нужно только в холодильнике", - завершили в центре.

Напомним, в Днепре зарегистрированы первые 2025 случаи заболевания ботулизмом, один из которых - летальный.