Первый снег на порог: в четырех областях Украины обрадовались осадкам (видео)

Первый снег на порог: в четырех областях Украины обрадовались осадкам (видео)

Снег был мокрым.

По меньшей мере, в четырех областях Украины пошел первый снег.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 ноября.

Фото и видео белого покрова на дорогах заполонили этой ночью соцсети Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областей. Припылило немного и Закарпатье. Впрочем, снег был мокрым, и быстро растаял.

Синоптики прогнозируют на сегодняшний день потепление — до 10 градусов выше нуля. С начала следующей недели снова похолодает. Зато сильные морозы со снегопадами в Украине ждут уже в начале календарной зимы.

Новости Украины: по меньшей мере в четырех областях выпал первый снег

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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