Первый снег принес проблемы: в Украине населенные пункты двух областей из-за непогоды остались без света

Первый снег принес проблемы: в Украине населенные пункты двух областей из-за непогоды остались без света

Снегопад обесточил 90 населенных пунктов Львовской и Закарпатской области.

В Украине из-за непогоды 3 декабря по состоянию на 07:00 без света осталась почти сотня населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В результате сильных снегопадов во Львовской и Закарпатской областях без электричества осталось 90 населенных пунктов. Свет у людей пропал из-за срабатывания системы автоматической защиты ЛЭП.

Электричество в домах местных жителей восстанавливают бригады облэнерго.

Отметим, что на Украину надвигается буря: во всех западных регионах синоптики прогнозируют вихри и пронзительного ветра.

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