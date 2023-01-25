"Первый танковый шаг сделан": у Зеленского отреагировали на долгожданное решение Германии по Leopard

В ОП приветствуют решение Германии, но отмечают, что Украине нужно "много "Леопардов".

В офисе президента прокомментировали долгожданное решение Германии передать Украине боевые танки Leopard. Руководитель ОП Андрей Ермак приветствовал решение Берлина и подчеркнул, что "первый танковый шаг сделан".

Об этом он написал у себя на странице в Telegram.

"Первый танковый шаг сделан. Далее — "танковая коалиция". "Леопардов" нужно много", — говорится в его сообщении.

Напомним, 25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства. Их передадут ВСУ со складов Бундесвера.

Накануне немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило, что Германия приняла решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Этому предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

По информации CNN, ссылающейся на представителя министерства обороны Германии, на складах Бундесвера имеется 320 Leopard 2. Сколько из них готовы к использованию на поле боя – неизвестно.

Германия помогает Украине, но есть нюансы...

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