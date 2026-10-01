Осенние заморозки / иллюстративное фото

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В пятницу, 2 октября, в Украине сохранится сухая и солнечная погода с тёплыми днями. Однако синоптики предупреждают: в ближайшую ночь в большинстве областей ожидаются заморозки на почве.

Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 2 октября мощный антициклон обеспечит в Украине сухую и ясную погоду. Из-за безоблачной ночи в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются заморозки на почве.

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В течение дня температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов тепла, на северо-востоке будет немного прохладнее — от +12 до +16 градусов тепла, а в Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +20…+22. В Киеве завтра будет солнечно, а воздух прогреется до +16, ночные заморозки на почве возможны только в области и на окраинах столицы.

Синоптик отмечает, что сухой и тёплый период в Украине пока продлится.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 2 октября погода в Украине останется стабильной и без осадков благодаря масштабному антициклону, центр которого переместится с севера Скандинавии на территорию Беларуси. Как отмечают синоптики, это вызовет приток холодного северо-восточного воздуха, поэтому давление будет продолжать расти, а влажность — снижаться. В течение дня ожидается переменная облачность и ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Ночи будут оставаться холодными, а дни — приятно тёплыми для этого времени года. Ночная температура в южной части страны составит до +5…+10 градусов тепла, тогда как на остальной территории столбики термометров будут показывать до +1…+6 градусов тепла. Днем столбики термометров по всей стране поднимутся до +14…+19 градусов.

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Погода в Украине 2 октября / © Укргидрометцентр

Из-за малооблачной погоды ночью 2 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0…-3. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый, и предупреждают, что такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 2 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 2 октября в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла; также ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 градусов мороза. Днём воздух прогреется до +14–+19 градусов тепла;

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

Во Львовской области 2 октября погодубудет определять антициклон с центром над Восточно-Европейской равниной. В регионе будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки до -2 градусов мороза. Днем ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов тепла, на поверхности почвы будет заморозок до -2. Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 2 октября синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +4 до +9;

днём от +15 до +20.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +6 до +8 градусов тепла;

днём от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 2 октября ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов выше нуля.

В Одессе ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днём — от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 2 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть из северной четверти со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём — от +13 до +18 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов тепла.

Напомним, на следующей неделе синоптики прогнозируют заметное похолодание.

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