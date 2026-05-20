Первый уровень опасности: Украину накроет нашествие непогоды, обойдет лишь несколько областей (карта)
Украинцев предупредили об опасных погодных явлениях во вторник, 20 мая. Часть регионов накроют грозы, а местами ожидаются град и сильный ветер.
В Украине 20 мая ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах почти по всей территории страны, а в отдельных областях — прогнозируются град и сильный ветер.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По прогнозу, днем грозы пройдут в большинстве регионов. В то же время непогода обойдет часть западных областей, в частности Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Волынскую.
В южных, центральных областях, за исключением Полтавщины, а также на Житомирщине местами возможны град и шквалы скоростью 15-20 м/с.
Синоптики объявили I уровень опасности — желтый. Из-за непогоды могут возникнуть трудности в работе энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также в движении транспорта.
Напомним, синоптики предупреждали, что Киев и область 20 мая окажется под ударом непогоды из-за приближения мощного атмосферного фронта.