Первый визит французского министра именно в Киев свидетельствует о приоритетности Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения.

Первый визит новоназначенного министра иностранных дел Франции Стефана Сежурное в Киев является свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с французским коллегой пресс-конференции в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Важно, что Стефан совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения. Насколько мне известно, впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит ее глава совершает именно в Украину, и это тоже свидетельство важного места Украины в приоритетах французской политики", — сказал глава МИД.

Он также отдельно поблагодарил французский коллегу за то, что его не остановил очередной массированный обстрел России.

"Благодарен ему за смелость, за то, что он не свернул с дороги и прибыл в Киев", — отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии напомнил, что с первых дней полномасштабной агрессии Стефан Сежурне выступил за максимальную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Сегодня он подтвердил мне свое отношение к Украине, и мы очень благодарны ему за это", — акцентировал министр.

Напомним, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурное прибыл с визитом в Киев в субботу, 13 января.

9 января Эммануэль Макрон назначил Габриэля Атталя премьер-министром Франции. Атталь уже объявил состав своего правительства, в котором сохранили должности большинство ключевых фигур из кабинета Элизабет Борн.

К слову, новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь оказался почти одесситом.

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