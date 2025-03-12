Пес грел ребенка всю ночь: стала известна судьба потерянного мальчика в Винницкой области

К утру Остапа нашли в нескольких километрах от дома бабушки.

В Винницкой области нашли пропавшего 3-летнего ребенка. Мальчик исчез 11 марта вечером, когда вышел с собакой за пределы двора бабушки.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Ребенка разыскивали в поселке Черновцы Могилев-Подольского района. К поискам мальчика привлекли сотни людей, служебных собак и дроны.

Розыскные работы продолжались всю ночь. Полицейские, спасатели, пограничники, военные и местные жители прочесывали территорию, осматривали чащи, колодцы, овраги и заброшенные здания.

На утро Остапа нашли. Ребенок провел ночь под открытым небом, но рядом с ним был его пес, который помог согреться.

"Искали Остапа с вечера 11 марта и нашли на утро в овраге на местной свалке в нескольких километрах от дома бабушки. Рядом с мальчиком был и его верный друг — пес Барбос, который не оставлял его ни на минутку и грел все это время, потому что шел дождь, благодаря чему состояние ребенка относительно удовлетворительное — медики диагностировали переохлаждение и после обследования доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом подросток жестоко избил девушку, пока другая снимала все на телефон.

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