ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
433
Время на прочтение
3 мин

Пес Патрон и Лана стали родителями: Сеть разразилась поздравлениями и шутками о свадьбе (фото)

2 ноября стало известно о свадьбе Патрона и Ланы. Теперь пара принимает приветствие с пополнением в семье.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пес Патрон и Лана стали родителями: Сеть разразилась поздравлениями и шутками о свадьбе (фото)

Пес Патрон и дети Фото patron_dsns

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями. У них родились семь маленьких «патрончиков"-щенков.

Радостной новостью поделились на странице Патрона в Instagram.

Сообщение быстро собрало поздравления от подписчиков, а некоторые пользователи не обошли вниманием и недавнюю свадьбу пары.

«Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями», — говорится в сообщении.

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями.

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями.

Патрон рассказал, что пока только привыкает к новой роли и пытается понять, как изменилась его жизнь. По его словам, теперь хочется постоянно быть рядом с малышами, следить, все ли поели, и проверять, почему кто из них пищит, а кто вдруг замолчал.

Он также поделился пожеланиями новорожденных: хочет, чтобы они росли здоровыми, чувствовали любовь и заботу и никогда не сомневались, что нужны своим родителям.

«Любви не становится меньше, когда им делишься. Напротив, оказалось, что ее можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост! И еще останется для Ланы, для наших людей, для друзей», — написал Патрон.

В завершение он передал подписчикам «родительский лизь» — «такой заботливый и безгранично любящий».

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями Фото patron_dsns

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями Фото patron_dsns

Как Сеть отреагировала на новость о пополнении в семье Патрона

Подписчики начали приветствовать Патрона и Лану и желать здоровья малышам. Некоторые признались, что сообщение стало для него особенно приятной новостью на фоне сложных событий в Украине.

«Спасибо, что в самые темные времена — появляется Ваше сообщение, полное света, любви и веры», — написала одна из пользовательниц.

«Это так мило, так светло и хорошо, что прямо как лучик радости во всей этой тьме. Здоровье малышам!» — добавила другая подписница.

Также пользователи шутили, что уже хотят увидеть мордочки щенков. Одна из подписниц поинтересовалась: «Крестите уже скорее что ли, мордочки хочется увидеть)))».

Отдельное внимание обратило на то, что о свадьбе Патрона и Ланы сообщили только 2 ноября. Поэтому в комментариях появились шутки о том, что пара могла жениться из-за будущего пополнения.

«Подождите… только 2 ноября о свадьбе сообщили! это что вне брака зачали???», — написала одна из пользовательниц.

«Ага, Патрон, значит женился потому что кто-то уже был беременн)) а как же любовь? Шучу. Искренние поздравления, они прекрасны», — подхватила шутка другая.

Еще одна подписница написала, что Пес Патрон женился «по залету».

«Все, что я хотела знать сегодня», — добавила она.

Были и англоязычные приветствия. В частности, пользователи желали паре сил и терпения и в шутку называли их «paw-rents» — родителями хлопающих малышей.

Ранее пес Патрон женился. Избранницей известнейшего хвостатого Украины стала собачка Лана. Тогда на странице Патрона написали, что собачка долгое время откладывала личную жизнь, а посвящала его работе, волонтерству и другим важным делам.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie