Пес Патрон и Лана стали родителями: Сеть разразилась поздравлениями и шутками о свадьбе (фото)

Пес Патрон и дети Фото patron_dsns

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Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями. У них родились семь маленьких «патрончиков"-щенков.

Радостной новостью поделились на странице Патрона в Instagram.

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Сообщение быстро собрало поздравления от подписчиков, а некоторые пользователи не обошли вниманием и недавнюю свадьбу пары.

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«Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями», — говорится в сообщении.

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями.

Патрон рассказал, что пока только привыкает к новой роли и пытается понять, как изменилась его жизнь. По его словам, теперь хочется постоянно быть рядом с малышами, следить, все ли поели, и проверять, почему кто из них пищит, а кто вдруг замолчал.

Он также поделился пожеланиями новорожденных: хочет, чтобы они росли здоровыми, чувствовали любовь и заботу и никогда не сомневались, что нужны своим родителям.

«Любви не становится меньше, когда им делишься. Напротив, оказалось, что ее можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост! И еще останется для Ланы, для наших людей, для друзей», — написал Патрон.

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В завершение он передал подписчикам «родительский лизь» — «такой заботливый и безгранично любящий».

Пес Патрон и его избранница Лана стали родителями Фото patron_dsns

Как Сеть отреагировала на новость о пополнении в семье Патрона

Подписчики начали приветствовать Патрона и Лану и желать здоровья малышам. Некоторые признались, что сообщение стало для него особенно приятной новостью на фоне сложных событий в Украине.

«Спасибо, что в самые темные времена — появляется Ваше сообщение, полное света, любви и веры», — написала одна из пользовательниц.

«Это так мило, так светло и хорошо, что прямо как лучик радости во всей этой тьме. Здоровье малышам!» — добавила другая подписница.

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Также пользователи шутили, что уже хотят увидеть мордочки щенков. Одна из подписниц поинтересовалась: «Крестите уже скорее что ли, мордочки хочется увидеть)))».

Отдельное внимание обратило на то, что о свадьбе Патрона и Ланы сообщили только 2 ноября. Поэтому в комментариях появились шутки о том, что пара могла жениться из-за будущего пополнения.

«Подождите… только 2 ноября о свадьбе сообщили! это что вне брака зачали???», — написала одна из пользовательниц.

«Ага, Патрон, значит женился потому что кто-то уже был беременн)) а как же любовь? Шучу. Искренние поздравления, они прекрасны», — подхватила шутка другая.

Еще одна подписница написала, что Пес Патрон женился «по залету».

«Все, что я хотела знать сегодня», — добавила она.

Были и англоязычные приветствия. В частности, пользователи желали паре сил и терпения и в шутку называли их «paw-rents» — родителями хлопающих малышей.

Ранее пес Патрон женился. Избранницей известнейшего хвостатого Украины стала собачка Лана. Тогда на странице Патрона написали, что собачка долгое время откладывала личную жизнь, а посвящала его работе, волонтерству и другим важным делам.

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