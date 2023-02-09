"Пес с глазами, исполненными страданий": Ольга Сумская подала заявление о жестоком обращении с животным

Народная артистка Украины Ольга Сумская во время гастролей в Ивано-Франковской области стала свидетелем издевательств над собакой породы алабай на территории одной из гостиниц, в которой она остановилась.

Об этом актриса сообщила на своей странице в Facebook.

"Худой пес с глазами, полными страданий, все время проводит на короткой цепи, не имея возможности свободно передвигаться. Бедное животное укрывается от непогоды в тесной будке, малой для этой породы. От хронического стресса он отгрыз угол будки, в надежде когда-нибудь все же вырваться на свободу", — рассказала Ольга Сумская.

На информацию отреагировали зоозащитники URSA. Вместе с Ольгой Сумской они постараются изъять собаку у хозяина.

"Это будет непросто... Село, полицейские участки не столь активны. Но радует то, что есть люди, которые готовы принять алабая и разместить его в теплом вольере", — добавила актриса.

По ее словам, владелец гостиницы и хозяин собаки на предложение передать пса волонтерам и больше не мучать животное не отреагировал. Местные правоохранители вообще не увидели свидетельств жестокого отношения к собаке.

Ольга Сумская вместе с зоозащитниками составила заявление о жестоком обращении с животным.

Позже стало известно, что сотрудники Ивано-Франковского районного управления полиции действительно обнаружили свидетельства несоответствующего содержания животного.

"За совершение данного правонарушения на хозяина полицейскими составлен протокол по ч. 1 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушения правил содержания собак и кошек). Материалы будут направлены на рассмотрение административной комиссии при исполнительном комитете городского совета. В настоящее время владелец создал надлежащие условия для содержание животного", — сообщили правоохранители.

Ранее стали известны подробности громкой истории о школьнице, издевавшейся над котом. 12-летняя девушка, по данным зоозащитников, жестоко пытала животных и мечтала убивать их.

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