Пес-сапер Патрон оказался в больнице: "У меня взяли целое ведро крови" (фото)

Украинский пес-сапер Патрон оказался в больнице. Животное госпитализировали для планового осмотра и сдачи анализов. Ведь его работа в ГСЧС связана с опасными газами и веществами, что может навредить здоровью.

Об этом сообщили на странице пса-сапера в Instagram.

В ветклинику Патрон отправился вместе со своим хозяином, руководителем части пиротехнических работ ГСЧС в Черниговской области Михаилом Ильевым.

"Меня жестоко схватили и держали 10 человек. Я кричал: "Нет! Это моя кровь! Я вам ее не отдам!". Хуже всего, что Михаил (!!!), Михаил тоже был задействован во время этого жестокого обращения с животными... Держал мне рот, закрывал глаза, чтобы я не видел иглу. Я видел! видел! И всех запомнил! Со мной все хорошо, не считая, что у меня взяли целое ведро крови", — говорится в сообщении Патрона.

Фото: patron_dsns.

Пес-сапер посетовал, что поход в больницу был не слишком приятным, поскольку пришлось сдавать "целое ведро крови". Впрочем, отметил Патрон, специфика его работы подразумевает регулярные обследования.

"Я здоров, но должен планово проходить обследование и сдавать анализ крови через свою работу сапером. Я вдыхаю вещества, которые при накоплении в организме могут причинить мне вред. Чтобы этого не произошло, я под постоянным наблюдением людей и врачей", — пишет Патрон.

Фото: patron_dsns

Напомним, ранее Патрон прокомментировал приезд в Киев президента США Джо Бадена. Пиротехник позировал рядом со своей лежанкой, на которой отдыхал кот Веня. "Фото с Байденом… должно быть здесь. Но из-за секретной секретности я и не знал, что он приедет", — написал Патрон.

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