Пес-сапер Патрон получил престижную награду в Каннах: видео

Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручают за связь между человечеством и собаками.

Черниговский песик-сапер Патрон породы джек-рассел-терьер получил на Каннском кинофестивале премию Palm Dog Award.

Патрона наградили отличием, которое вручается за связь между человечеством и собаками.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Сегодня в Каннах ему присуждена премия Пальмовый пес — это самая престижная в мире кинопремия, которой награждают четырелапых! А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин "Пальмового" статуса", — говорится в сообщении.

Итак, в холле Ганд-отеля 27 мая была объявлена эта приятная новость. К сожалению, Патрон узнал о своем звездном статусе дистанционно.

"Однако после победы — кто знает! — наш маленький герой и посетит мировую киностолицу, чтобы провести автограф-сессию для своих фанатов", — говорится в сообщении ГСЧС.

Наш Патрон стал кинозвездой! Сегодня в Каннах ему присуждена премия Пальмовый пес — это самая престижная в мире кинопремия, которой награждают четырелапых! А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин «Пальмового» статуса. ⠀ Итак, в холле Ганд-отеля сегодня и была объявлена эта приятная для нас новость. К сожалению, Патрон узнал свой звездный статус дистанционно. Однако после победы – кто знает! — наш маленький герой и посетит мировую киностолицу, чтобы провести автограф-сессию для своих фанатов Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 27 мая 2022 г.

Напомним, недавно пес Патрон похвалился патриотическим поводком и поделился мечтой о Дорофееве.

Четырехлапые символы войны: пес Патрон и кошка Шкаф

Читайте также: