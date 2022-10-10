Пешеходный мост Кличко — не крымское "позорище" Путина: стеклянная переправа в Киеве выдержала ракетную атаку оккупантов (видео)

В Киеве пешеходный мост на Владимирской горке выстоял в ракетной атаке.

В Киеве оккупанты попали в стеклянный пешеходный "мост Кличко" близ Владимирской горки. В результате мост не только выстоял, но и остался практически невредимым.

Видео и фото устоявшего в ракетной атаке украинского моста выложили в Сети.

"Я так понимаю, чтобы отомстить за Керченский мост, россияне пытались уничтожить стеклянный мост у арки Дружбы народов (символически, кстати). Но и здесь даже облажались", — потроллил россиян глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

В кадр попал "прилет" по пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск. Сооружение не только выдержало удар, но и осталось практически невредимым.

В Сети отметили, что украинские мосты — это не российское "черти что" вроде Керченского моста в Крыму, который строили россияне, и который рассыпался после первого обстрела.

Напомним, что сегодня, 10 октября, россияне ракетами атаковали столицу Украины. "Прилеты" зафиксировали в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, святошинском и деснянском районах Киева. Погибли 5 человек.

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