Украина
582
2 мин

Пешком через разрушенный мост или 10 тысяч за лодку — соцсети о пути из Одессы на юг области

Из-за повреждения моста в Маяках юг Одесской области фактически оказался в изоляции.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Логистический коллапс в Одесской области

Из-за атаки РФ и повреждения моста в Маяках Одесской области люди не могут попасть из Одессы в Молдову и на юг Одесской области

Так, сегодня вблизи села Маяки приостановлено движение по трассе Одесса-Рени. Фактически, это единственная дорога к югу Одесщины. Ведь еще раньше из-за российских обстрелов была закрыта дорога через Затоку.

Местные паблики пишут, что люди на свой страх и риск пытаются пройти пешком разрушенным мостом, чтобы попасть в Одессу и наоборот. Но уже появились «дельцы», которые наживятся на человеческом горе и придумать альтернативные маршруты.

«Люди не могут попасть в Одессу, на Староказачем все стоит… Рассматривают объезд через Каменец-Подольский со стоянием 3–4 суток. Еще предлагают вариании переплыть через Днестр, за что просят до 10 000 грн с человека, собирая группы», — пишут в местных пабликах.

Отмечается, что на границе с Молдовой ужесточен контроль. Рекомендуется выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также «Мамалыгу» и «Сокиряны». На КПП «Могилев-Подольский» увеличился транспортный поток.

Но они дальше на севере и это дополнительное расстояние — а соответственно время и стоимость поездки.

Другие маршруты недоступны, ведь в 2022 году Украина закрыла пункты пропуска на границе с непризнанным Приднестровьем.

Ранее эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов выразил мнение, что российская армия наносит удары по мостам в Одесской области, чтобы отрезать от транспортного сообщения юго-западную часть региона.

