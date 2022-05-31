Пешком шли в Киев: полицейские обнаружили на окраине Коростышева маленьких путешественников

На выезде из города Коростышев Житомирской области полицейские остановили двух маленьких путешественников, которые пешком шли в Киев.

Инцидент произошел вечером 29 мая. Жители Коростышевской общины около 21:00 обратили внимание на маленьких детей, которые были на окраине города без присмотра взрослых и позвонили по телефону в полицию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Житомирской области.

На выезд в направлении столицы прибыли полицейские. Оказалось, что два мальчика, которым семь и пять лет, направлялись пешком в Киев. Дети проживают в Коростышеве. В Киев решили пойти к маме старшего мальчика, которая там работает.

Правоохранители забрали детей в отделение полиции, угостили сладостями. В свою очередь, участковые офицеры начали устанавливать их родных по адресам проживания. Как выяснилось, что меньшее путешествие уже разыскивали обеспокоенные отсутствием сына родители. А для деда и бабы, с которыми проживает старший мальчик, вечерняя прогулка внучка стала неожиданностью.

Детей полицейские передали родным и провели с малышами и семьями профилактическую работу.

Как сообщалось, полицейские вернули домой подростка из Ровенщины, самостоятельно преодолевшего более 25 километров. Юный путешественник из Острога самостоятельно преодолел более 25 километров. 13-летний Юрко направлялся в село Комаровка, что на Славутчине в Хмельницкой области.

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