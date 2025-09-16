Песика Мишу не пустили в метро во время тревоги: в Киевском метрополитене объяснили ситуацию

Собака Миша / © соцмережі

В Киеве на станции метро «Теремки» возник скандал из-за собачки Миши, которую не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. Этот инцидент вызвал волну негодования в соцсетях.

Известно, что Миша живет у станции уже много лет и стал любимцем всей округи. Он привык прятаться в метро во время тревог, где ему всегда были рады. Однако недавно один человек пожаловался, что собака ему «мешает». Из-за этой жалобы напуганное животное не пустили в укрытие.

Официальная позиция метрополитена

В Киевском метрополитене объяснили ситуацию. По их словам, Миша не бездомный — у него есть владелица, которая продает цветы рядом со станцией. Собака действительно стала талисманом «Теремков» и всегда добросовестно прячется от обстрелов в метро.

«Недавно мы действительно получили жалобу по поводу „беспризорной собаки на станции“. И однажды, учитывая обращение, Мишу не упустили. Нам досадно за эту ситуацию. Но важное уточнение — уже в ту же ночь он вошел в метро. Кстати, Миша – не единственное животное, которое знают наши пассажиры. Наверное, вы слышали и о гусе возле „Демеевской“. Он на станцию не заходит, но регулярно ходит подземным переходом рядом», — отметили в метрополитене.

Метрополитен выразил благодарность всем неравнодушным и призвал делиться положительными фото с Мишей.

История Миши продолжилась: как оказалось, зоозащитники забрали собаку к ветеринарам, а впоследствии и приютили. Как написали ОО Защита животных «Плюшка» в Тик Ток жизни Мише угрожала опасность:

«После огласки ситуации выяснились обстоятельства: из-за догхантеров Миша остался без укрытия. Жалобщиком был известный же водёр. Итак, жизнь Мешки в опасности на улице, потому что ее могут ежесекундно накормить ядом. В самом деле, в метро его все любили. Но над собакой нависла угроза смерти. Большинство людей это не осознает, но зоозащита знает, с чем имеет дело! Потому мы решили немедленно забирать Мишу с улицы», — отметили в описании под видео.

