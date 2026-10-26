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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Песков намекнул на новые перемирия в Украине по примеру Олешков: детали

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что локальное перемирие в Олешках может стать прецедентом для подобных договоренностей на других участках фронта в Украине.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия допускает возможность распространения гуманитарной инициативы первой леди США Мелании Трамп на другие участки фронта в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что локальное прекращение огня в Олешках может стать прецедентом для подобных договоренностей на другим направлениях. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Прекращение огня в Олешках: что заявил Песков

Песков ответил на вопрос российских журналистов, может ли механизм временного прекращения огня в Олешках стать примером для аналогичных договоренностей на других участках фронта, где гражданское население также нуждается в помощи.

«В гуманитарных целях абсолютно может быть. Тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиках, первой леди США Мелании Трамп», — сказал спикер Кремля.

По его словам, Москва «высоко ценит» усилия американской стороны и первой леди США.

«Достигнутые договоренности могут стать прецедентом», — добавил Песков.

Представитель Кремля не уточнил, на каких участках фронта могут ввести аналогичные договоренности и когда это может произойти.

Гуманитарная катастрофа в Олешках — последние новости

Напомним, ситуация во временно оккупированных Олешках в Херсонской области остается сложной из-за боевых действий и проблем с доступом в город. Местные жители нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе в продуктах, питьевой воде и медикаментах.

23 октября стало известно, что Украина и Россия при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о локальном прекращении огня для проведения гуманитарной операции. Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, договоренности предусматривают доставку гуманитарного груза и создание условий для безопасного передвижения гражданских, в том числе эвакуации тех, кто хочет покинуть город.

По словам Лубинца, операция будет сложной и будет происходить постепенно. Режим тишины для проведения гуманитарной миссии был согласован на 27 октября с 03:00 по киевскому времени.

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