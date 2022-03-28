Песни о Пасхе на украинском языке: красивая подборка для детей

Песни о Пасхе на украинском языке: красивая подборка для детей

ТСН.ua предлагает выучить с детишками песни о Пасхе на украинском языке, которые подарят хорошее настроение в этот светлый праздник.

"Великдень"

Текст пісні:

Перед Великоднем

Повно різних справ,

Тож немає часу

Нам ловити ґав!

Мама випікає,

Тато прибирає,

Я в новенький кошик

Смакоту складаю:

Рум'яненьку паску,

Маслечка горнець,

Шиночку, ковбаску,

Хрону корінець.

Приспів:

Бім-бом-бом-бом!

Бім-бом-бом!

Дзень-бом!

Дзень-дзелень!

Гей, святкуєм всі разом

Цей чудесний день!

Бім-бом-бом-бом!

Бім-бом-бом!

Лине дзвін з небес,

Сповіщає всіх кругом

Що Христос Воскрес!

Радісні обличчя,

Гості на поріг.

Чути спів гаївки І веселий сміх.

Сонечко радіє,

Пташечка щебече,

Тішаться дорослі,

Тішиться малеча!

Писанки з торбини

Швидко витягай,

Про Великдень нині

З нами заспівай!

Приспів:

"Лине вістка Великодня"

Текст пісні:

Лине вістка Великодня через поле через гай

Нею тішиться сьогодні наш чудовий край

Віковічнії хатіння і небесную блакить

Нам здійснилось воскресіння будем вічно жить

Приспів 2 рази:

Тут і там радіють люди

Кажучи Христос Воскрес

Хай же всім нам радість буде

А Христові честь

У Христі воскресла віра і здійснилась безліч мрій

Забриніла серця віра і настав спокій

Нумо сестри, нумо браття не марнуйте цінний час

З молодечністю й завзяттям заспіваймо враз

Приспів 2 рази:

Ось і я кажу і вірю що Ісус Христос воскрес

За такую файну віру Йому слава й честь

А сьогодні де лиш гляну скрізь веселі люди всі

І святкують християни тішаться усі.

"Христос Воскрес, усе радіє"

Текст пісні:

Христос Вoскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє -

Христос Вoскрес!

Христос Вoскрес!

У траві фіалочки зітхають

I пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька aж сяє -

Христос Вoскрес!

Христос Вoскрес!

Дзвенять пташки у полі, в лісі;

I дзвін співає до небес,

Де білі хмарки розплелися -

Христос Вoскрес!

Христос Вoскрес!

"Великодні дзвони"

Текст пісні:

Дзвонять дзвони величаво

Радості багато.

Бо прийшов до нас Великдень

Наймиліше свято. (два рази)

На майдані, біля храму

Кошики з пасками.

У них свічі пломеніють

Ясними вогнями. (два рази)

Дзвонять дзвони урочисто,

Отці добро святять.

Христос Воскрес, тож радіймо

Великоднім святам.

Христос Воскрес, тож радіймо

Цим великим святам.

"Писанка" (Марія Бурмака)

Текст пісні:

Гарна писанка у мене,

Мабуть, кращої нема.

Мама тільки помагала,

Малювала ж я сама.

Змалювала дрібно квіти,

Вісім хрестиків малих,

І дрібнюсіньку ялинку,

Й поясочок поміж них.

Приспів:

На Великдень писанку

Розмалюю!

Маму з татом, бабу з дідом

Поцілую!

Хоч не зразу змалювала, –

Зіпсувала п'ять яєць, –

А, як шосте закінчила,

Тато мовив: "Молодець!"

Я ту писанку для себе,

Для зразочка залишу,

А для мами і для тата

Я ще кращі напишу!

Приспів. (2)

"Пісня про Великдень"

Текст пісні:

Лунають по землі церковні передзвони,

Звершилось чудо із чудес,

І кожен припаде устами до ікони,

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Приспів:

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!



І розцвіла земля в блаженному спокої,

І лине дзвінко із небес.

І кожен підійма в молитві руки свої,

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

"Мишки на Великдень пасочку місили"

Текст пісні:

Мишки й мишенята

Пасочку місили:

Борошно крізь сито

Сіяли-трусили,

Масло додавали

Й молочко тепленьке,

Дріжджі, цукор, яйця

І родзинок жменьку.

Пасочка, пасочка!

Буде в мишок пасочка!

Пасочка, пасочка! -

Радо скаче Ясочка!

Мишки й мишенята

Тісто замісили,

Тісто випікати

В пічку посадили.

Смачно пахне паска,

Аж на цілу хату –

Певно вже спеклася,

Гайда витягати!

Пасочка, пасочка!

Пасочка, як сонечко!

Пасочка, пасочка

Стигне на віконечку!

Тішаться й танцюють

Мишки й мишенята!

На Великдень в гості

Просять завітати!

Пишна й рум'яненька

Вийшла наша паска.

Пригощайтесь, друзі,

Паскою, будь-ласка!

Пасочка, пасочка,

Пасочка, як сонечко!

Пасочка, пасочка!

Їжте на здоров'ячко!

"Ой, візьму я писачок"

Текст пісні:

Ой, візьму я писачок,

Розпишу яйцю бочок.

Ось така, ось така

Вийшла в мене писанка! (два рази)

Наша курочка з села

Ще яєчок принесла,

Напишу писанок

Повен-повен козубок! (два рази)

Намалюю гребінці, ружі,

Хвильки, баранці,

І зірки, і дубки,

І пшеничні колоски! (два рази)

Понад гори зацвіте

Квітка - сонце золоте.

А на сині небес забринить:

Христос Воскрес! (два рази)

Напишу я писанок,

Кольорових, як вінок,

І для подруг моїх,

І для братиків малих! (два рази)

Сяє писанками день,

Дзвони дзвонять:

Дзень-дзелень!

Із Великоднем всіх:

І великих, і малих! (два рази)

"Писанки чудові"

Текст пісні:

Свято Великоднє незадовго

Я малюю писанки свої

Писальцем виводжу візерунки,

Щоб вони сподобались усі.

Приспів:

Писанки чудові, різнокольорові

В Великодні свята писанок багато. (два рази)

Я малюю квіти і листочки,

Орнаменти, рибки і пташки.

В кожного малюнку давній символ

І краплинка моєї душі.

Приспів (два рази)

Писанки свої складу у кошик

З пасочкою поруч покладу.

І накрию рушничком святковим.

Рано-вранці в церкві посвячу.

Приспів (два рази)

"Великодній цвіт"

Текст пісні:

Свято наближається,

Радість нам несе,

Фарбами яскравими

Розквітає все.

Приспів:

Українську писанку

Знає увесь світ:

Великодні писанки,

Великодній цвіт.

З мамою за столиком

Ми чарівники:

Писанки розписуєм

Разом залюбки.

Приспів.

Розфарбуєм писанки

У весняний час,

Будуть гарні писанки

На столі у нас.

Приспів.

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