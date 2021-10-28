Пьет водку и дарит пистолет: новое скандальное видео с 16-летним "мажором", совершившим в Харькове кровавое ДТП

Подросток уже находится под стражей.
В Сети показали еще одно видео с 16-летним Николаем, который в Харькове совершил кровавое ДТП, а в 2019 году стрелял в людей в супермаркете. В этот раз несовершеннолетний пьет водку и дарит своему другу пистолет.
Об этом в Facebook написал журналист Сергей Гришин.
"На этом видео Коля поздравляет друга с днем рождения и дарит подарок", — написал журналист.
На видео парень распивает алкоголь с также вероятно несовершеннолетними и поздравляет своего друга, даря ему пистолет. При этом юноша постоянно использует нецензурную лексику.
"Жизнь — это и***на х***ня, мы не всегда будем рядом. Но сегодня у тебя появится такой друг, который будет с тобой всегда. Заряжай и стреляй", — говорит на видео подросток, совершивший кровавое ДТП в Харькове.
Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП . Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Также суд в Харькове избрал меру пресечения водителю. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.
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