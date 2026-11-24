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Петер Мадьяр едет на Закарпатье: на сегодня запланирована встреча с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отправляется на Закарпатье, где должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что сегодня отправляется в Закарпатскую область. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом стало известно из публикации Мадьяра в Facebook.
Зеленский и Мадьяр встретятся на Закарпатье: детали
В рамках рабочей поездки Мадьяр проведет переговоры с Владимиром Зеленским и встретится с представителями местной венгерской общины.
Вместе с министром Анитой Орбан глава венгерского правительства посетит ряд венгерских учреждений в регионе.
Этот визит является первым приездом венгерского премьер-министра в Украину с 2015 года.
13 ноября Мадьяр также сообщал, что встреча лидеров должна пройти в конце этого месяца.
Петер Мадьяр и Анита Орбан об атаке на Закарпатье
Утром 17 ноября российские дроны атаковали Закарпатье, в частности, раздались взрывы в Мукачево. В городе зафиксировали три дрона типа Shahed: один попал на территории общины, еще два подавили средствами РЭБ.
После обстрела глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с жителями региона и заявила о трех волнах атак вблизи Мукачево и Ужгорода. Она предостерегла, что из-за усиления российских ударов новые атаки на Закарпатье вполне вероятны.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Будапешт приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной на 17–18 ноября. По его словам, беспилотник якобы упал в 300 метрах от вокзала в Мукачево, из-за чего пришлось эвакуировать экипаж венгерского поезда, хотя украинские власти об этом инциденте официально не сообщали.
Что Мадьяр заявлял о встрече с Зеленским
Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине провел 10-15-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире Kossuth Radio.
По словам венгерского премьера, в ходе разговора речь шла о проведении предстоящих двусторонних переговоров, местом которых рассматривают не Будапешт или Киев, а Закарпатье. Пока детали этой встречи согласовывают министры иностранных дел обеих стран, чтобы она могла состояться уже в конце ноября.