Петер Мадяр с тремя неизвестными: какой будет политика Венгрии по отношению к Украине

Во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты парламентских выборов в Венгрии 12 апреля историческим событием. ТСН.ua уже писал, что победила оппозиционная правоцентристская партия «Тиса» Петера Мадяра, взяв конституционное большинство — 138 из 199 мест.

Венгерские избиратели свергли режим пророссийского Виктора Орбана, который был у власти 16 лет, указав ему на дверь. Не помогли ни российские политтехнологи и военная разведка, работавшие на «Фидес» в посольстве России в Венгрии, ни антиукраинская и истерия против ЕС, на которой Орбан построил свою предвыборную кампанию.

На следующий день после выборов Петер Мадяр очертил главные подходы своего будущего правительства, в том числе внешней политики. Так, по его словам, Будапешт будет пытаться наладить отношения со всеми соседями, включая Украину, но вопрос нацменьшинств потребует урегулирования. В то же время, в Еврокомиссии уверены, что Венгрия больше не будет блокировать выделение Украине денег по кредиту на 90 млрд евро, львиная доля из которых должна пойти на оборонную помощь.

Вместе с этим по поводу разблокирования финансирования для Украины Петер Мадяр высказался достаточно двусмысленно, как и по другим вопросам. Поэтому в этом тексте ТСН.ua разобрал три главных неизвестных вопроса внешней политики нового правительства Мадяра.

Первый вопрос — российская нефть. В понедельник, 13 апреля, Петер Мадяр еще не успел выйти на свою первую пресс-конференцию, как представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва не будет его поздравлять с победой на выборах, а Венгрию назвал недружественной страной, потому что она поддерживает санкции против России. Правда, позже после первых заявлений Мадяра риторика Кремля изменилась. Там подчеркнули, что удовлетворены прагматичным подходом новоизбранного премьера Венгрии к России, в частности, его готовность к диалогу.

Так что Петер Мадяр сказал о России и закупках Венгрией российской нефти? По его мнению, Россия это угроза, однако не русские люди и культура. Петер Мадяр подверг критике министра иностранных дел Петера Сиярто, который сливал главе российского МИД Сергею Лаврову данные по закрытым встречам на уровне ЕС, о чем накануне парламентских выборов в Венгрии вышло много журналистских расследований.

«Даже в футболе я не могу пойти в раздевалку в другую команду и рассказать, какую стратегию игры планирует наша команда. Тем более недопустимо, что в МИД заходят российские шпионы», — заявил Мадяр, добавив, что Венгрия неоднократно сталкивалась с российской угрозой в 1920 годах и в 1956 году.

В то же время он хотел бы построить прагматические отношения с Россией, потому что географию невозможно изменить и Венгрия до сих пор зависит от поставок российских энергоресурсов. Мадьяр пообещал пересмотреть все контракты. При этом добавил, что не стоит стрелять себе в ногу и отказываться от дешевых энергоносителей, и как только война закончится — санкции будут отменены.

ТСН.ua уже неоднократно писал, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть через проходящую по территории Украины южную ветвь нефтепровода «Дружба», получив исключение из санкций ЕС. В январе этого года после очередных российских ударов из-за значительных повреждений вспомогательного и технологического оборудования, в том числе одного из крупнейших нефтяных резервуаров вблизи Бродов, прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» остановилась.

Второй вопрос — вето Венгрии о решениях ЕС по Украине. По словам Владимира Зеленского, до конца апреля нефтепровод «Дружба» отремонтируют. Этого будет достаточно для его функционирования. Однако этот вопрос также политический. Поэтому от Венгрии нового премьера ожидают разблокирование предоставления Украине первого транша кредита ЕС на 90 млрд евро и снятия вето на открытие первого переговорного кластера «Основы» по вступлению Украины в ЕС (по процедуре, он открывается первым и закрывается последним, определяя темп всех остальных переговоров).

Относительно кредита ЕС для Украины на 90 млрд. Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать выделение средств, подчеркнув, что соответствующее решение Европейский совет принял еще в декабре при условии, что Венгрия, Чехия и Словакия не будут предоставлять средства. Его правительство будет пытаться быть последовательным и честным, и не будет менять свою позицию каждые шесть месяцев. Поэтому остается надеяться, что и по принятию 20-го пакета санкций против России, который блокировал Орбан, теперь Венгрия проголосует «за».

Вопрос коммуникации вступления Украины в ЕС с Венгрией не будет легким и при новом правительстве. ТСН.ua уже отмечал, что во время предвыборной кампании Петер Мадяр не поддержал ускоренное открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС и обещал, что вопрос членства Украины в блоке вынесет на референдум. На первой пресс-конференции в понедельник, 13 апреля, он подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

«Невозможно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в ЕС. Если Украина это сделает, тогда в Венгрии состоится референдум о том, следует ли ЕС ее принимать. Но это точно не произойдет в ближайшее время», — отметил Петер Мадяр.

Третий вопрос — деньги в обмен на условия Брюсселя. Свой первый зарубежный визит Петер Мадяр совершит в Варшаву. Второй, очевидно, состоится в Брюссель. Будущий венгерский премьер не скрывает, что хочет разблокировать замороженные 35 млрд евро от ЕС. По информации Financial Times, Еврокомиссия уже выдвинула 27 условий, среди которых, например, изменения в миграционной политике, на которые правоцентристская «Тиса» вряд ли согласится.

К тому же, эксперты предупреждают, что есть еще и другая проблема. Что касается внедрения реформ, по словам старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Варшаве Петра Бураса, нужно действовать быстро и решительно, используя импульс и огромное доверие избирателей, ведь революционный момент длится недолго и терпение электората ограничено. От этого зависит и возобновление финансирования Венгрии из бюджета ЕС.

Более того, некоторые из условий Еврокомиссии по разблокированию для Венгрии средств ЕС могут напрямую касаться и Украины. К примеру, разблокирование Будапештом открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Хотя в этом отношении не последнюю роль также будет играть возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию. И дело здесь не только в позиции самого Киева. Дело в том, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российской нефти до 2027 года. Для Словакии и Венгрии предусмотрены бессрочные исключения из санкций ЕС. Однако это не значит, что они будут поступать вечно.