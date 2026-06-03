Петербург во взрывах, но Киев получил еще более жирные цели: влупили по кораблям РФ, первые детали

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Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга. Последствия уточняются.

Об этом сообщил соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.

Как отметил Штиллерман, сегодня, 3 июня, стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — крупнейшая и важная мера для России. Примечательно, добавляет автор, что каждый год там выступает Путин с речью о том, как Россия всех побеждает и становится мощнее.

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Известно, что среди гостей — Родни Мимс Кук-младший, глава Комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа. В частности, он уже успел посетить киностудию «Ленфильм».

«Из-за таких почтенных гостей и важности самого мероприятия мы не могли его проигнорировать — и срочно вылетели в Питер. Но есть нюанс. Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер „Москва“, но, к сожалению, привести его не удалось — так что пришлось минуснуть два других корабля уже на месте проведения мероприятия», — иронически заметил он.

Штиллерман выразил надежду, что все гости ПМЭФ-2026 «будут дышать полной грудью» и «наслаждаться пейзажами».

Дата публикации 11:21, 03.06.26 Количество просмотров 108 Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга

Атаку на корабле РФ подтвердили в Генштабе ВС Украины.

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«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», — говорится в сообщении.

Взрывы в Санкт-Петербурге — последние новости

В Санкт-Петербурге 3 июня произошла серия взрывов. Впоследствии вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, атакованы объекты нефтегазовой инфраструктуры, составляющие критическую важность для Кремля. Известно, что в городе фиксируется задымление и возгорание после взрывов. Российские власти не дают комментариев, а традиционно говорят о «работе ПВО и падении обломков». Последствия инцидента пока уточняются.

Стало известно, что речь идет о возможной атаке на Петербургский нефтяной терминал. По данным очевидцев и местных пабликов, ночью была слышна серия взрывов. С места происшествия активно публикуют видео, на которых виден пожар и дым.

Местные устроили настоящую истерику в Сети из-за БПЛА. «Блить, никто же не корректирует, никто ничего не делает с ними», — сказал один из авторов роликов.

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