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Петербург во взрывах, но Киев получил еще более жирные цели: влупили по кораблям РФ, первые детали
Наши бойцы поразили российские корабли во время ПМЭФ-2026 — крайне важного мероприятия для Путина.
Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга. Последствия уточняются.
Об этом сообщил соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.
Как отметил Штиллерман, сегодня, 3 июня, стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — крупнейшая и важная мера для России. Примечательно, добавляет автор, что каждый год там выступает Путин с речью о том, как Россия всех побеждает и становится мощнее.
Известно, что среди гостей — Родни Мимс Кук-младший, глава Комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа. В частности, он уже успел посетить киностудию «Ленфильм».
«Из-за таких почтенных гостей и важности самого мероприятия мы не могли его проигнорировать — и срочно вылетели в Питер. Но есть нюанс. Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер „Москва“, но, к сожалению, привести его не удалось — так что пришлось минуснуть два других корабля уже на месте проведения мероприятия», — иронически заметил он.
Штиллерман выразил надежду, что все гости ПМЭФ-2026 «будут дышать полной грудью» и «наслаждаться пейзажами».
Атаку на корабле РФ подтвердили в Генштабе ВС Украины.
«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», — говорится в сообщении.
Взрывы в Санкт-Петербурге — последние новости
В Санкт-Петербурге 3 июня произошла серия взрывов. Впоследствии вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, атакованы объекты нефтегазовой инфраструктуры, составляющие критическую важность для Кремля. Известно, что в городе фиксируется задымление и возгорание после взрывов. Российские власти не дают комментариев, а традиционно говорят о «работе ПВО и падении обломков». Последствия инцидента пока уточняются.
Стало известно, что речь идет о возможной атаке на Петербургский нефтяной терминал. По данным очевидцев и местных пабликов, ночью была слышна серия взрывов. С места происшествия активно публикуют видео, на которых виден пожар и дым.
Местные устроили настоящую истерику в Сети из-за БПЛА. «Блить, никто же не корректирует, никто ничего не делает с ними», — сказал один из авторов роликов.