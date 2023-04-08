Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество подписей

Петиция о возможности демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Текст петиции обнародован на сайте главы государства.

Обращение зарегистрировал народный депутат Алексей Гончаренко от партии "Европейская солидарность". Он отметил, что уже больше года украинские военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть. Так что существует настоятельная необходимость урегулировать сроки.

"Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных", – отмечает Гончаренко.

Нардеп добавил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9142, который предлагает предоставить гражданам Украины право на демобилизацию через полтора года после призыва, если они не выразили желания продолжать военную службу.

В документе также говорится об отсрочке от призыва на пять лет для демобилизуемых после прохождения максимального срока военной службы.

Гончаренко просит президента обратиться к Верховной Раде, чтобы ускорить рассмотрение и принятие законопроекта.

Напомним, в материале ТСН.ua собраны инициативы, которые предлагают депутаты по законам о мобилизации и вручении повесток военнообязанным.

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