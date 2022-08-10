Петиция о легализации порно и эротики набрала необходимые для рассмотрения Зеленским голоса

Петиция о легализации порно и эротики в Украине набрала необходимые для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов.

Автор петиции – львовский музыкант и писатель Тарас Сиромский – указал в обращении ряд аргументов того, что запрет на порно и эротику в Украине не имеет смысла.

Так, соответствующая петиция №22/146438-эп была зарегистрирована на сайте президента 4 июля. По состоянию на 10 августа за обращение проголосовали более 25 тыс. человек.

В тексте обращения Сиромский отметил, что в большинстве развитых стран нет запретов на порнографическую деятельность. Все, кто хочет сниматься в порно, продолжают это делать за границей.

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Таким образом, по мнению автора петиции, запрет порнографической деятельности только вредит экономике Украины. Ведь налоги граждан, которые могли бы поступать в госбюджет, уплачиваются другим странам, где такого запрета нет.

Сиромский также выразил убеждение, что действующий закон о запрете порно нарушает права граждан. А суды по делам, связанным с эротикой и порнографией, "напоминают Средневековье".

Напомним, накануне петиция о запрете въезда на территорию Украины гражданам России на следующие 50 лет набрала необходимое количество подписей.

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 11:00 за 10 августа 2022 года

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