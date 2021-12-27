Петиция об отмене военного учета женщин набрала необходимые голоса: Зеленский пока не отреагировал

Петиция об отмене военного учета женщин набрала необходимые голоса: Зеленский пока не отреагировал

В настоящее время петиция набрала почти 27 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах.

Петиция об отмене приказа Министерства обороны по поводу военного учета женщин набрала необходимые для рассмотрения голоса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Офиса президента.

По состоянию на 17:50 петиция набрала около 27 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах. Обращение на сайте ОП было зарегистрировано 23 декабря, ее автор – Яна Рашевченко.

"Вроде бы изменился только перечень, но согласно нему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по поводу механизма реализации", — эмоционально говорится в обращении к президенту. .

Реакции главы государства на петицию пока нет. Статус петиции на сайте – "ожидает рассмотрения". Согласно закону, в течение трех рабочих дней после получения нужного количества голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения петиции.

Напомним, что 17 декабря Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на военный учет.

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