Петров пост 2021: традиции и обычаи

Это кратчайший по количеству дней пост.

Петровка (Петров пост или Апостольский пост) — один из четырех многодневных постов церковного года у верующих византийского обряда. Продолжительность Петровки зависит от Пасхальных праздников: если Пасха раньше в году, то пост длиннее; если позже — короче. Начинается в понедельник через неделю после Троицы (Пятидесятницы), то есть в понедельник, наступающий после девяти воскресенье начиная с Пасхи.

Конец Петровки всегда приходится 12 июля — праздник апостолов Петра и Павла. Итак, Апостольский пост каждый год имеет разную продолжительность: самый короткий длится 8 дней, самый длинный — 42 дня.

В целом это кратчайший по количеству дней пост.

Украинский этнограф и писатель Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик" пишет, что о его происхождении есть интересное народное поверье. Этот пост вроде установил святой апостол Петр (а отсюда и одноименное название) по просьбе женщин, мужья которых на сенокосах (как раз в этот период начинается сенокос трав) съедали все молочные продукты, из-за чего худел семейный бюджет. Петр в свою очередь убедил Павла, который всегда держался мужской стороны.

Так якобы возник один из самых коротких, но такой, что не регламентируется особыми запретами, постов: если в другие посты считается большой грех употреблять скоромную пищу, то в Петровку все-таки можно. Очевидно, это связано с тяжелым трудом — сенокосом. Кстати, на Петровку приходятся самые длинные дни года.

С понедельником, то есть первым днем поста, связанные интересные обряды — так называемые "розигры" (в Винницкой — "разгаре", "разори", Кировоградщине — "дядыни") их отмечали лишь замужние женщины.

Зато на Каневщине "розигры" имели другое название и само действо — "замачивать подойник" для большого молока. В обед группа женщин ставил во дворе новый подойник, потом садились вокруг нее и "пускали по кругу рюмку", произнося различные хозяйственные пожелания.

Не менее интересными были и другие сценки "розигрив". Старейшую в семье бабушку сажали на зеленую ветку, которая сохранилась от Троицы, и тащили через все село в корчму. Бабушка, отличилась такой чести, покупала магарыч. Этот обряд символизировал лето в образе бабушки, которое ввозили в деревню.

Рядом с шутливыми сценками разыгрывали и обрядовые. На Подолье в первый день Петровки женщины, в которых рождались неживые младенцы или умирали некрещеными, сходились на кладбище и производили "обед для детей". Считалось, что в это время летают над кладбищем их души. Обряд так и назывался — "играть детям свадьбу".

В общем термин "розигры" непосредственно связан с конкретным обрядом — провожать весну, а затем и встречать лето. Это подтверждают древние обряды, генетические корни которых достигают языческой эпохи. Скажем, на Новгород-Северщине в этот день молодежь шла в лес, вырубала несколько ветвей березы и, убрав цветами, несла с песнями в деревню, обходила вокруг нее, а потом бросала в реку.

Максим Максимович пишет о том, что в этот день наши далекие предки хоронили соломенную куклу в виде мужчины, которая называлась "Кострубонько". Группа женщин, имитируя обряд похорон, совершал ритуальные причитания и сожаленья.

Таким образом, Петровский "розиграмы" и завершались обрядовые действия на Троицу. Все они так или иначе связаны с природой — биологическим переходом от весны к лету. Об этом подтверждает и уникальный песенный цикл, который не имеет аналогов у других народов. Речь идет о петривочках, или петривчанские песни. Их выполняли только в период петровского поста (как известно, во все остальные посты строго запрещалось петь любые песни). Поэтому это явление не только редкое, но и уникальное в религиозной практике.

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