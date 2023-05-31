Петровский пост в 2023 году: традиции, что нельзя делать, меню по дням

Петров пост (Петровка, Петропавловский, Апостольский пост или пост на Петра и Павла) всегда приходится на второй после Троицы понедельник и завершается в преддверии дня памяти Петра и Павла. Запрет в еде в этот период не очень строг. Что нельзя есть в Петров пост?

В народе чаще всего можно услышать название "Петровка". Ежегодно продолжительность этого поста разная, ведь зависит от того, когда верующие празднуют Пасху и Троицу.

Когда начинается пост Петровка в 2023 году

В этом году Петров пост начнется в понедельник, 12 июня. Традиционно он завершится в канун праздника Петра и Павла, который в церковном календаре приходится на 12 июля.

Почему важно и как правильно поститься

Пост – период, когда нужно утихомирить свое сердце и в тишине приблизиться к Богу, чтобы услышать Его голос. Поэтому в такие дни не устраиваются громкие развлечения, вечеринки или гуляния.

Верующие переживают пост с радостью, смирением и смирением Господу. Постятся не показательно, а внутренне и тайно. Как говорится в Евангелии от Матфея "А если поститесь, то не будьте грустны, как лицемеры: они изменяют лица свои, чтобы видели люди, что постятся они. Истинно говорю вам: они уже имеют награду свою! А ты, когда постишься!, намасти свою голову, и лице свое умой, чтобы ты поста твоего не явил людям, но Отцу своему, что в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6:16-18).

Во время поста обязательно придерживаются предписаний Церкви о том, какую пищу нельзя употреблять. Строгость постов разная, поэтому и перечень запрещенных продуктов меняется.

Петропавловский пост 2023: календарь питания по дням

Согласно церковным преданиям, Петр родился в семье рыбака. Поэтому в народе его считали покровителем рыбаков. По этой причине в Церкви позволяют верующим употреблять в Петров пост рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.

Так выглядит календарь питания в Петров пост по дням :

понедельник — можно употреблять любые горячие блюда, которые готовятся без масла;

вторник — можете добавлять в свой рацион блюда из грибов и рыбы, а также разрешается масло;

среда — самый строгий день поста, разрешено только сухое питание;

четверг – можно употреблять рыбу и морепродукты;

пятница — еще один суровый день поста, только сухое питание;

суббота – добавляйте в свой рацион блюда из рыбы, грибов, готовьте их на масле;

воскресенье – рыба и другие песни горячие блюда с добавлением масла.

Если на период поста приходятся церковные праздники, можно готовить пирог с морепродуктами или рыбой — такие блюда называют "рыбники".

Что нельзя делать в пост Петра и Павла

Церковь запрещает в эти дни проводить некоторые работы, в частности, нельзя:

играть свадьбу;

одалживать деньги;

состригать волосы;

венчаться;

работать после заката;

заниматься любым рукоделием.

Их лучше не нарушать, если хотите очистить душу и тело. Также верующим рекомендуют в период поста отказаться от негативных эмоций, брани и споров, посвящать все свободное время молитвам.

Петровка: три основных молитвы, которые читают верующие

Первая: "О, святые угодники Божии, Петр и Павел, которые посвятили свою жизнь вере! Услышьте молитвы наши и помогите нам с помощью Господа бороться с беззаконием, опрометчивостью и бедами. Помогите немощным силой своей не расставаться из своего призвания и любви Божией. За крепким покровительством вашим просим молить о прощении безмерных грехов наших. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Во веки веков. Аминь".

Вторая: "О, верховные апостолы Петр и Павел, твердые в своей вере и учениях Господа, верим в помощь вашу. Сойди теплом в наши души, засеяв все любовью Божией. Радуйтесь за нашу жизнь и направьте помощь свою к нам. Чтобы мы, греховные рабы Творца нашего, преклонились перед его силой и могуществом, чтобы избавились мы от гордыни, буйств греховных, помыслов злых. Спасите и помогите наставлениям вашим иметь вечную жизнь.

Третья: "О, святые Петр и Павел, не удаляется ли от нас, грешных (имя) духом и покровительством вашим. Преклоняя колени, просим мы милости и любви Господа, прощения грехов наших и отдаления от искушений. Вы своей праведной жизнью есть образом благочестия.Сжальтесь и молите Бога за нас, великие апостолы. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь."

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