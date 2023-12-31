Певица и блогерша из Москвы приехала в Карпаты: чем это для нее закончилось (фото)

О своем пребывании на карпатском курорте Алина Маслова сама сообщила в соответствующем посте в социальной сети Instagram.
В конце декабря на курорт Драгобрат на Закарпатье приехала певица и блогерша из Москвы Алина Маслова, которая планировала отпраздновать здесь Новый год. Но после разговора с представителями СБУ российской гражданке пришлось поменять планы.
Как сообщил в своем Telegram-канале закарпатский журналист Виталий Глагола, после профилактических бесед с россиянкой было принято решение выдворить ее за пределы Украины.
О своем пребывании в Карпатах Алина Маслова сама сообщила в соответствующем посте в социальной сети Instagram.
Ожидая волну негативных комментариев, Маслова поспешила оправдаться, что на треть является украинкой, на треть россиянкой и еще на треть – молдаванкой. В то же время Алина не может назвать вещи своими именами, поэтому о войне, развязаемой РФ, она высказывается как о "политических действиях".
“Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. Но сама из Молдовы, у меня много друзей в обеих странах. И из-за политических действий я не хочу делить эту любовь, мне искренне жалко пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира”, – заявила блогерша.
На видео, распространенном журналистом, во время общения с представителями СБУ Маслова признает, что не поддерживает российскую агрессию против Украины.
“Я понимаю, что происходит в Украине. Я знаю, что это начала Россия. Я это все не поддерживаю”, – сказала она.
Несмотря на ее оправдывание и извинения, правоохранители приняли решение выдворить Маслову с территории Украины. Уже завтра певица должна покинуть курорт.
Представители СБУ выражают надежду, что этот случай послужит напоминанием всем другим публичным фигурам о важности тщательного обсуждения своих взглядов, особенно в контексте гостеприимства других стран.
Кто такая Алина Маслова
Алина Маслова – российская блогерша и певица родом из Молдовы. Она стала популярной благодаря освещению своей личной жизни. Девушка забеременела в 16 лет, родители заставили ее выйти замуж за отца ребенка, который был на два года старше. У пары родилась дочь Эмили.
Сейчас 23-летняя инфлюэнсер живет в России, где записывает песни и продолжает вести свой блог. В Instagram за ней следят около 175 тысяч подписчиков.
Напомним, в России депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что оккупанты должны готовиться к боевым действиям в Карпатах.
Читайте также:
- В РФ блогеры собирают для оккупантов донаты на массовую закупку мешков для трупов
- "Начали забивать меня, как собаку": российский блогер Некоглай рассказал об издевательствах московских полицейских
- Рассказывают, как из методики: в Казахстане блогер вывел россиян на откровенные ответы о Крыме и Донецке