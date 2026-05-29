Певица-предательница Повалий получила немалый приговор: у нее забрали не только имущество
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения за поддержку РФ. Суд также принял решение о конфискации ее имущества, а имущественные права на часть песен певицы перешли государству.
Бывшую народную артистку Украины и экс-нардепку от запрещенной «Партии регионов» Таисию Повалий приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать все ее имущество в доход государства.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, после 2014 года Повалий уехала в Россию и системно поддерживала государство-агрессора. Прокуроры доказали в суде, что она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и распространяла антиукраинские нарративы.
Винницкий городской суд 28 мая назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы. Также Повалий запретили занимать определенные должности сроком на 15 лет и приняли решение о конфискации всего имущества в доход государства.
По материалам производства после Революции Достоинства певица проживает в Москве, где продолжила творческую деятельность. В 2023 году она получила гражданство России.
В прокуратуре отмечают, что Повалий принимала участие в концертах в поддержку так называемой «сво» и мероприятий, посвященных незаконной оккупации украинских территорий. Кроме того, она системно появлялась в российских пропагандистских СМИ.
Действия Повалий квалифицировали по статьям о коллаборационной деятельности, пропаганде войны и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Что известно о конфискации активов Повалий
В 2024 году Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства активов Таисии Повалий. Речь шла, в частности, о земельных участках и недвижимости на Киевщине, транспортных средствах, оружии, а также имущественных правах на 9 музыкальных произведений.
В 2025 году имущественные права на эти музыкальные произведения официально зарегистрировали за государством Украина.
Напомним, ранее народная артистка Украины Алла Кудлай резко высказалась о предательнице Таисии Повалий, которая сейчас в РФ подыгрывает пропаганде.
Кудлай заявила, что еще до 2022 года замечала у Повалий высокомерие и непростой характер в профессиональных отношениях. Она вспомнила, что в свое время столкнулась с ситуацией, которая фактически перекрыла ей доступ к дизайнерам, с которыми она сотрудничала.