ПФУ назвал причину, по которой у женщин могут возникнуть проблемы с получением пенсии

У женщин, состоящих в браке, а затем разорвавших его, могут возникнуть проблемы с подтверждением своей девичьей фамилии. Для получения пенсии свидетельство рождения не подходит, а другие документы могут не сохраниться. Что делать, чтобы получить пенсию, рассказываем в материале ТСН.ua.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, нужно в любом отделе ЗАГСа получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния. Причем место жительства заявителя и место государственной регистрации акта гражданского состояния не играет никакой роли.
Перечень документов для получения пенсии, если возникла проблема
Чтобы решить проблему с получением пенсии, необходимо получить выписку из Реестра. Сделать это можно:
- непосредственно в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния;
- с помощью почты (документы должны быть отправлены заказным письмом);
- онлайн в электронном виде на веб-портале "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".
Чтобы получить выписку, необходимо подать заявление. В нем должен быть один из следующих сведений о лице, по которому нужно получить выписку:
- ФИО, место и дата рождения лица;
- номер и серия свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, когда он был выдан;
- регистрационный номер, согласно которому были внесены сведения об акте гражданского состояния.
При подаче заявления о предоставлении выписки из Реестра об актовой записи о браке или расторжении брака также указываются ФИО второго супруга.
Заявление на получение выписки подается лично пенсионером или его законным представителем.
Стоимость выписки из Реестра для получения пенсии при возникновении проблемы
К заявлению нужно добавить документ, подтверждающий внесение платы за получение выписки из Реестра. В некоторых случаях подойдет сообщение с реквизитами платежа (кодом квитанции) или подтверждение права на бесплатную выписку. Для получения выписки из Реестра заявитель должен оплатить 73 гривны.
Порядок действий в разных случаях для получения выписки из Реестра:
1. Если физическое лицо самостоятельно подает заявление о предоставлении выписки из Реестра, оно должно иметь с собой паспорт гражданина Украины. Также подойдет паспортный документ (любой документ, подтверждающий гражданство, удостоверяющий личность и выданный уполномоченными государственными органами). В некоторых случаях необходимо иметь с собой дополнительно документы, подтверждающие семейные отношения.
Обратите внимание, что подлинность подписи заявителя на заявлении, верность копий всех документов должны быть заверены.
2. Если заявитель посылает заявление и документы через почтовую службу, выписка из Реестра также будет отправлена по почте.
3. Если гражданка посылает документы через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", подается заявление установленной формы с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП). Также прилагаются отсканированные копии необходимых документов.