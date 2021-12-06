Какие проблемы могут возникнуть с получением пенсии у женщин и что делать? / pixabay.com

ПФУ назвал причину, по которой у женщин могут возникнуть проблемы с получением пенсии

ПФУ назвал причину, по которой у женщин могут возникнуть проблемы с получением пенсии

У женщин, состоящих в браке, а затем разорвавших его, могут возникнуть проблемы с подтверждением своей девичьей фамилии. Для получения пенсии свидетельство рождения не подходит, а другие документы могут не сохраниться. Что делать, чтобы получить пенсию, рассказываем в материале ТСН.ua.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, нужно в любом отделе ЗАГСа получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния. Причем место жительства заявителя и место государственной регистрации акта гражданского состояния не играет никакой роли.

Перечень документов для получения пенсии, если возникла проблема

Чтобы решить проблему с получением пенсии, необходимо получить выписку из Реестра. Сделать это можно:

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непосредственно в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния;

с помощью почты (документы должны быть отправлены заказным письмом);

онлайн в электронном виде на веб-портале "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

Чтобы получить выписку, необходимо подать заявление. В нем должен быть один из следующих сведений о лице, по которому нужно получить выписку:

ФИО, место и дата рождения лица;

номер и серия свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, когда он был выдан;

регистрационный номер, согласно которому были внесены сведения об акте гражданского состояния.

При подаче заявления о предоставлении выписки из Реестра об актовой записи о браке или расторжении брака также указываются ФИО второго супруга.

Заявление на получение выписки подается лично пенсионером или его законным представителем.

Стоимость выписки из Реестра для получения пенсии при возникновении проблемы

К заявлению нужно добавить документ, подтверждающий внесение платы за получение выписки из Реестра. В некоторых случаях подойдет сообщение с реквизитами платежа (кодом квитанции) или подтверждение права на бесплатную выписку. Для получения выписки из Реестра заявитель должен оплатить 73 гривны.

Порядок действий в разных случаях для получения выписки из Реестра:

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1. Если физическое лицо самостоятельно подает заявление о предоставлении выписки из Реестра, оно должно иметь с собой паспорт гражданина Украины. Также подойдет паспортный документ (любой документ, подтверждающий гражданство, удостоверяющий личность и выданный уполномоченными государственными органами). В некоторых случаях необходимо иметь с собой дополнительно документы, подтверждающие семейные отношения.

Обратите внимание, что подлинность подписи заявителя на заявлении, верность копий всех документов должны быть заверены.

2. Если заявитель посылает заявление и документы через почтовую службу, выписка из Реестра также будет отправлена ​​по почте.

3. Если гражданка посылает документы через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", подается заявление установленной формы с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП). Также прилагаются отсканированные копии необходимых документов.