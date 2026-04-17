ПФУ требует от пенсионера 112 тысяч гривен из-за "ошибки": что решил суд

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области обратилось в суд с иском о взыскании с местного жителя 112 564 гривен. Эту сумму ведомство определило как излишне выплаченную пенсию по инвалидности за период с ноября 2022 по январь 2025 года. Однако суд принял другое решение.

Ловушка «заочного» просмотра

История началась еще в 2022 году, когда мужчине официально установили II группу инвалидности и назначили соответствующие выплаты. Два года пенсионер получал помощь от государства, пока в декабре 2024 года медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) не пересмотрела дело.

В результате заочного обзора решение об инвалидности было отменено. Для Пенсионного фонда это стало сигналом к действию: всю выплаченную сумму свыше 112 тысяч гривен мгновенно признали «лишне израсходованной» и потребовали немедленного возврата на счета ПФУ.

Судебный поединок: закон против чиновников

Когда дело дошло до Основянского районного суда Харькова, представители ПФУ настаивали: поскольку основания для пенсии исчезли, деньги должны быть возвращены государству. Однако судья обратил внимание на деталь, которую в ПФУ предпочитали не замечать.

По закону возврат таких средств возможен только при одном условии — если получатель действовал недобросовестно: подделал документы, скрыл факты или намеренно обманул систему. Изучив материалы дела, суд установил: мужчина предоставил все документы честно, а изменение заключения МСЭК через два года — это не его вина.

«Материалы дела не содержат сведений о том, что назначение пенсии было осуществлено в результате недобросовестного поведения ответчика», — констатировал суд.

Пенсионный фонд полностью отказали в иске. А 112 тысяч гривен останутся у пенсионера, поскольку государство не имеет права перекладывать ответственность за ошибки или пересмотры решений своих органов на рядовых граждан.

Напомним, в Украине повысили уровень минимальных пенсионных гарантий. В частности, для некоторых категорий граждан ежемесячные пенсионные выплаты выросли сразу на 3920 грн и 5100 грн.

Кроме того, Верховная Рада 9 апреля приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Некоторые граждане Украины смогут получать пенсии без трудовой книжки. Законопроект поддержали 242 депутата.

Ранее мы писали, что более 8700 украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, получат единовременную денежную помощь в размере 6500 грн. На эти нужды правительство направило 56,6 млн грн донорских средств.