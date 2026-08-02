Поехала спасать людей после атаки и сама погибла: в Киеве Россия убила 20-летнюю добровольцу

Виталина Яровенко

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В результате ночной российской атаки на Киев погибла инструктор Вишколу Киево-Могилянской академии. Речь идет о Виталине Яровенко.

О ее смерти сообщили в сообществе Вышколу.

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Отмечается, что женщина добровольно отправилась на место российского удара, чтобы помочь спасать людей. В ходе повторной атаки РФ она погибла.

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В Вышколе отметили, что Виталина была человеком, который вдыхал других не словами, а собственными уступками, а ее решение этой ночью стало продолжением всего ее жизненного пути — помогать нуждающимся.

«Ее выбор этой ночью был таким же, как и вся ее жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

В сообществе выразили искренние соболезнования родине, близким, собратьям и сестрам погибшей, отметив, что ее смерть стала болезненной утратой для всех, кто ее знал.

Напомним, 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин погиб во время повторного баллистического удара по Киеву, когда вместе с напарником помогал пострадавшим на месте обстрела. Лишь год назад он вступил в ряды полиции, а патрулировать столицу начал чуть больше месяца назад. У погибшего остались мама и 9-летний брат, а коллеги вспоминают его как преданного службе стражи порядка, который до последнего мгновения спасал других.

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