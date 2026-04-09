Пик похолодания еще впереди: синоптик предупредил о пасхальных заморозках

Заморозки

В Украине в ближайшие дни сохранится холодная неустойчивая погода с заморозками и дождями. Пик похолодания придется на 10-11 апреля, однако уже со следующей недели прогнозируют постепенное возвращение тепла.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, в течение ближайших дней погодные условия будет формировать циклонический вихрь «Rapunzel», который остается заблокированным антициклонами с севера и востока. Именно поэтому 10-11 апреля сохранится неустойчивая холодная погода с кратковременными дождями.

В этот период в Черкасской области ожидается пик похолодания: ночью температура воздуха будет снижаться до 0-3° мороза, а днем будет подниматься только до +3…+8°.

На Пасху, 12 апреля, погодные условия несколько улучшатся под влиянием антициклона. Облачность уменьшится, осадки будут локальными и кратковременными. Ночью сохранятся заморозки до 0-3°, днем воздух прогреется до +7…+12°. В то же время среднесуточная температура будет оставаться примерно на 3° ниже климатической нормы.

«Анализ консолидированных прогнозов ведущих европейских моделей ориентирует нас — арктический холод с начала следующей недели постепенно будет отступать. И Пасхальная неделя имеет все шансы стать теплее нормы, особенно — ее вторая половина», — отметил Постригань.

Синоптик отметил, что за последнее десятилетие самая теплая Пасха наблюдалась в прошлом году — тогда температура достигала +26°. Зато в 2023 году было значительно прохладнее: днем лишь около +11° с дождями.

