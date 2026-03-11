Пик потепления впереди: синоптик назвал даты, когда ждать максимума тепла

Белка. / © Unsplash

Украину накрыла чрезвычайно теплая и нетипичная для марта погода. Уже к выходным температура воздуха будет опережать климатическую норму на месяц. Впрочем, это не аномалия, а действие антициклона, охватившего большую часть Евразии.

Об этом рассказал руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии «Телеграф».

По его словам, синоптическую ситуацию над большей частью Евразии определяет мощный блокирующий антициклон «KONRAD». Он занимает колоссальную территорию и формирует масштабную область высокого давления протяженностью более 5 тыс. км. Именно этот антициклон, отмечает синоптик, обеспечивает устойчивую сухую погоду на большей части континента.

Постигание говорит, что благодаря адвекции средиземноморского тепла среднесуточные температуры достигают 4–6°. Эти показатели соответствуют показателям конца марта.

Впрочем, настоящий тепловой пик впереди. Уже 11–13 марта станет ощутимее теплее. Днем ожидается +12-17 °. По меньшей мере, до 20 марта существенных осадков не прогнозируется.

«Но это не о завершении отопительного сезона или о летней одежде. На календаре середина марта и весеннее тепло обманчиво, а морозы в этот период не аномалия», — подчеркнул Постригань.

По его словам, температурный фон будет опережать климатическую норму на 6–7°, но ночные морозы сохранятся. В такую погоду развитие наводнения и половодья не будет стремительным, что является положительным сигналом для регионов в долинах рек.

Напомним, ранее синоптики «Укргидрометцентра» дали предварительный прогноз о погоде в марте. по предварительным данным, в регионах температура воздуха и количество осадков будут соответствовать норме.

В то же время, синоптик Иван Семилит говорит: несмотря на повышение температуры, март еще может удивить снеговой погодой. Он пояснил, что первый месяц весны является переходным, поэтому колебания и погодные качели возможны.