Пик звездопада Леониды 17 ноября: когда и где смотреть и как загадывать желания

Пик звездопада Леониды 17 ноября: когда и где смотреть и как загадывать желания

Луна может помешать наблюдать за звездопадом, поэтому стоит уехать за город

В ноябре земляне могут полюбоваться последним осенним звездопадом под названием Леониды. Его пик приходится на 17 ноября каждый год.

Леониды: что это такое

Леониды – интенсивный метеорный дождь, связанный с кометой Темпеля-Туттля. Считается, что он образуется из вещества, которое теряется кометой, когда оно проходит вблизи Солнца. Когда Земля проходит через метеорный поток, его частицы размером с песчинку загораются в атмосфере и становится видимым в виде метеорного дождя.

Леониды получили свое название от латинского названия созвездия Льва, в котором расположен радиант метеорного потока (мысленная точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров – ред.).

Леониды снискали славу из-за того, что они являются самым мощным регулярным метеорным дождем, а также потому, что раз в 33 года, что связано с орбитальным периодом кометы Темпеля-Таттла, наблюдаются чрезвычайно обильные дожди, которые образуют поистине величественное явление. В пиковые годы дожди могут состоять из тысяч метеоров в час.

Леониды: история

Наиболее ранним историческим свидетельством об этом метеорном потоке является его описание, сделанное Евтихием Александрийским в 901 году.

Наиболее известен метеорный дождь, наблюдавшийся в ноябре 1833 года в США на территории от Атлантического океана до Скалистых гор. В связи с этим явлением многие проповедники утверждали, что приближается Судный День. Это событие было увековечено в легендах индейцев и песнях темнокожих рабов.

В 1934 году появилась джазовая песня об этом событии под названием Stars fell on Alabama. В связи с этой песней номерные знаки автомобилей жителей Алабамы содержат изображения звездочек и нот с надписью.

Леониды: как и где наблюдать

Лучше всего соблюдать общие правила наблюдения за небесами – найти темное место, без лишнего городского света и занять удобное положение. За небом можно будет начинать смотреть во время вечерней прогулки.

Звездопад будет виден даже из окна городской квартиры, но лучше всего наблюдать за ним на открытой местности, чуть дальше света города. Не обязательно ехать в сотне километров от населенных пунктов, достаточно просто уехать за город или на дачу, прихватив плед и чай в термосе.

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Заранее узнайте прогноз погоды. Облака могут помешать увидеть метеоры.

Дождитесь, когда радиант достигнет самой высокой точки. Чем выше радиант метеорного потока находится в небе, тем больше метеоров можно увидеть.

Чтобы узнать, где находится радиант, используйте различные приложения на телефоне или компьютере.

Наблюдайте метеоры невооруженным глазом. Узкое поле зрения бинокля или телескопа снизит ваши шансы увидеть падающую звезду.

Ищите метеоры на некотором расстоянии от радианта. Несмотря на то, что все метеоры кажутся появляющимися с точки радианта, не стоит смотреть прямо на него.

Лягте на одеяло или шезлонг – так наблюдать за метеорами будет гораздо удобнее, чем стоя.

Дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

Леониды: как правильно загадывать желания

Загадывать желание следует, став лицом к востоку. Важно подготовиться. Следует заранее определиться с желанием и проговорить его несколько раз. Обратите внимание, чтобы в просьбе к высшим силам не было частиц «нет». Используйте утвердительные предложения. Загадка желаний похожа на молитву. Сосредоточьтесь на своем желании, сделайте так, чтобы вся ваша энергия, все силы были направлены на его исполнение. Вот почему это работает. Никому не рассказывайте о своем желании. Лучше выйти в одиночестве в тихое место и смотреть на небо, ища звезду падающей. Самое главное – это ее заметить, а потом желательно мысленно произнести задуманное, если уверены, что никто не слышит, можно и вслух.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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