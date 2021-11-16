Пик звездопада Леониды 17 ноября: когда и где смотреть и как загадывать желания

Луна может помешать наблюдать за звездопадом, поэтому стоит уехать за город
В ноябре земляне могут полюбоваться последним осенним звездопадом под названием Леониды. Его пик приходится на 17 ноября каждый год.
Леониды: что это такое
Леониды – интенсивный метеорный дождь, связанный с кометой Темпеля-Туттля. Считается, что он образуется из вещества, которое теряется кометой, когда оно проходит вблизи Солнца. Когда Земля проходит через метеорный поток, его частицы размером с песчинку загораются в атмосфере и становится видимым в виде метеорного дождя.
Леониды получили свое название от латинского названия созвездия Льва, в котором расположен радиант метеорного потока (мысленная точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров – ред.).
Леониды снискали славу из-за того, что они являются самым мощным регулярным метеорным дождем, а также потому, что раз в 33 года, что связано с орбитальным периодом кометы Темпеля-Таттла, наблюдаются чрезвычайно обильные дожди, которые образуют поистине величественное явление. В пиковые годы дожди могут состоять из тысяч метеоров в час.
Леониды: история
Наиболее ранним историческим свидетельством об этом метеорном потоке является его описание, сделанное Евтихием Александрийским в 901 году.
Наиболее известен метеорный дождь, наблюдавшийся в ноябре 1833 года в США на территории от Атлантического океана до Скалистых гор. В связи с этим явлением многие проповедники утверждали, что приближается Судный День. Это событие было увековечено в легендах индейцев и песнях темнокожих рабов.
В 1934 году появилась джазовая песня об этом событии под названием Stars fell on Alabama. В связи с этой песней номерные знаки автомобилей жителей Алабамы содержат изображения звездочек и нот с надписью.
Леониды: как и где наблюдать
- Лучше всего соблюдать общие правила наблюдения за небесами – найти темное место, без лишнего городского света и занять удобное положение. За небом можно будет начинать смотреть во время вечерней прогулки.
- Звездопад будет виден даже из окна городской квартиры, но лучше всего наблюдать за ним на открытой местности, чуть дальше света города. Не обязательно ехать в сотне километров от населенных пунктов, достаточно просто уехать за город или на дачу, прихватив плед и чай в термосе.
- Заранее узнайте прогноз погоды. Облака могут помешать увидеть метеоры.
- Дождитесь, когда радиант достигнет самой высокой точки. Чем выше радиант метеорного потока находится в небе, тем больше метеоров можно увидеть.
- Чтобы узнать, где находится радиант, используйте различные приложения на телефоне или компьютере.
- Наблюдайте метеоры невооруженным глазом. Узкое поле зрения бинокля или телескопа снизит ваши шансы увидеть падающую звезду.
- Ищите метеоры на некотором расстоянии от радианта. Несмотря на то, что все метеоры кажутся появляющимися с точки радианта, не стоит смотреть прямо на него.
- Лягте на одеяло или шезлонг – так наблюдать за метеорами будет гораздо удобнее, чем стоя.
- Дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте.
Леониды: как правильно загадывать желания
- Загадывать желание следует, став лицом к востоку.
- Важно подготовиться. Следует заранее определиться с желанием и проговорить его несколько раз.
- Обратите внимание, чтобы в просьбе к высшим силам не было частиц «нет». Используйте утвердительные предложения.
- Загадка желаний похожа на молитву. Сосредоточьтесь на своем желании, сделайте так, чтобы вся ваша энергия, все силы были направлены на его исполнение. Вот почему это работает.
- Никому не рассказывайте о своем желании. Лучше выйти в одиночестве в тихое место и смотреть на небо, ища звезду падающей. Самое главное – это ее заметить, а потом желательно мысленно произнести задуманное, если уверены, что никто не слышит, можно и вслух.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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