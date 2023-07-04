Пикантный обман: мужчина притворялся женщиной и выдурил у "поклонников" 230 тысяч гривен

В Полтавской области к шести годам лишения свободы приговорили мужчину, который притворялся женщиной. Он сбрасывал мужчинам интимные фото и выманивал у них деньги.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, 36-летний житель Лубен зарегистрировал в социальных сетях аккаунт женщины. Для этого он скачал фото из Интернета. Он придумал легенду о том, что "вдова погибшего в Мариуполе, самостоятельно воспитывает сына и нуждается в финансовой помощи".

Также мужчина сбрасывал сладострастных незнакомцев интимные фото. В общей сложности он выманил у мужчин 230 тысяч грн.

Суд признал подозреваемого виновным по ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 301 УК Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Муж просил других мужчин о материальной поддержке / Фото: Прокуратура Полтавской области

Напомним, женщина два года занималась сексом с "мужчиной", а он оказался женщиной.

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