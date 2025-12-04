- Дата публикации
Пикантный поворот: сотрудницу прокуратуры Харькова подозревают в подработке на OnlyFans
Прокуратура Харьковщины выясняет обстоятельства вероятного появления на OnlyFans своей сотрудницы.
В звезде OnlyFans узнали сотрудницу прокуратуры Харьковской области.
Об этом пишут местные харьковские Telegram-каналы.
В Сети пишут, что сотрудница прокуратуры недавно была зарегистрирована на платформе OnlyFans (платформа, позволяющая пользователям делиться откровенными или полностью обнаженными своими фотографиями в обмен на ежемесячный членский взнос).
Речь идет якобы о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова.
После появления скандальной информации о якобы причастности одной из прокуророк Харьковской области к публикации интимных фото и пикантных видео на платформе OnlyFans, о том, что сотрудница прокуратуры подрабатывала секс-моделью, в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что будут готовы официально прокомментировать появление таких публикаций в медиапространстве.
«Будет официальная позиция», — сообщили ТСН.ua в прокуратуре и подчеркнули, что это произойдет после выяснения всех обстоятельств.
Ранее появилось неофициальное сообщение о том, что якобы фото и видео с прокуроршей сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Также сообщалось, что компания OnlyFans признана самой прибыльной в мире по доходу на одного сотрудника.