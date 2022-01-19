Пикапер года: под Харьковом нетрезвый мужчина пытался "склеить" журналистку, а затем с кулаками напал на ее коллег (видео)

Пикапер года: под Харьковом нетрезвый мужчина пытался "склеить" журналистку, а затем с кулаками напал на ее коллег (видео)

Мужчине понравилась представительница СМИ, но не вопросы, которые ему задавали.

В Рогане Харьковской области нетрезвый мужчина напал на две съемочные группы, бравшие у него интервью. Сначала ловелас пытался "закадрить" одну из журналисток, а затем его настроение изменилось и он начал бросаться с кулаками на операторов.

Видео сняли журналисты ТСН.

Инцидент произошел в Рогане Харьковской области. На днях там из семьи изъяли 11-летнюю девочку, которую мать с отчимом не пускали домой неделю. Ребенок скитался где попало, а когда о ситуации узнали педагоги, они обратились в полицию. Девочку отправили в больницу, а соцслужбы будут решать вопрос о лишении матери ребенка родительских прав.

Когда журналисты пришли в дом, где жила девочка, чтобы расспросить соседей о ситуации у ее семьи, они наткнулись на одного из жителей дома Аркадия, который оказался отчимом девочки.

Сначала нетрезвый мужчина был сама любезность и пытался "склеить" одну из журналисток, дальше его настроение изменилось и он начал размахивать руками и ногами, пытаясь ударить операторов и выбить из их рук камеры.

После разборок Аркадий влез в свою квартиру на первом этаже через окно и закрылся изнутри.

Под Харьковом отчим девочки, которую неделю не пускали домой, признался журналистке в любви и с кулаками напал на операторов

Напомним, что в Харьковской области у жительницы Рогани отберут дочь. Женщина несколько дней не пускала ребенка домой.

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