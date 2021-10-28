Пил и ругался: под Черновцами осудили мужчину, который угрожал своей сестре

Пил и ругался: под Черновцами осудили мужчину, который угрожал своей сестре

Обвиняемый был признан виновным в домашнем насилии.

В Черновицкой области приговорили к 1 году 3 месяцам ограничение свободы 58-летнего жителя Черновицкого района, злоупотреблявшего алкоголем, после чего совершал психологическое насилие над 49-летней сестрой. Он нецензурно выражался и угрожал ей физической расправой.

Как сообщили в Черновицкой областной прокуратуре, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. В октябре прошлого года его привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие, однако надлежащих выводов мужчина не сделал и в период не снятой судимости продолжил оказывать психологическое давление на сестру.

Так, Заставновский районный суд по совокупности преступлений назначил ему окончательное наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы.

Напомним, в Черкасской области мужчина подал в суд на любимую за пощечину и оскорбления. Суд признал женщину виновной в домашнем насилии и назначил наказание — лишение свободы сроком на год условно, с испытательным сроком в один год.

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