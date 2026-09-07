«Пили собственную мочу»: в командовании ответили на шокирующие заявления военных 121-й бригады

Военные 121-й бригады / © andrewrostov.livejournal.com

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После резонансного видеообращения военнослужащих 121 отдельной бригады к главнокомандующему ВСУ командование провело проверку ситуации с обеспечением подразделения. Там заявили, что не подтвердили случаев употребления военными собственной мочи из-за нехватки воды. В настоящее время продолжается служебное расследование.

Об этом говорится в ответе командования воинской части А7049 на запрос ТСН.ua.

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Военные не употребляли собственную мочу

Во время проверки, по данным командования, не зафиксировали случаев, когда продовольствие на позицию командира взвода огневой поддержки 121-й отдельной бригады территориальной обороны Анатолия Сащука, опубликовавшего видео в СМИ, не доставляли более трех суток.

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В бригаде отметили, что это подтверждают, в частности видеоматериалы из системы ситуационной осведомленности.

Также командование заявило, что нет подтвержденных сведений о том, что военнослужащие были вынуждены употреблять собственную мочу из-за нехватки питьевой воды.

«Наряду с позициями, на которых находится Анатолий Сащук, выполняют задачи и другие военнослужащие. Они находятся в таких же условиях и получают аналогичное обеспечение, однако жалоб на подобные случаи от них не поступало», — говорится в ответе.

Как военных обеспечивают едой и водой на позициях

В командовании сообщили, что перед обнародованием видеообращения грузы подразделения доставляли 6, 7 и 8 августа. 9 августа в день публикации видео утверждается, что военные также получили посылку с продуктами и водой. Следующие поставки состоялись 10 августа, после чего, по утверждению командования, доставку осуществляли ежедневно.

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На труднодоступные позиции продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи доставляют с помощью беспилотников по определенному графику и с учетом боевой обстановки.

В то же время проверка подтвердила случаи уничтожения дронов или нехватки грузов из-за активности российских войск, работы дронов-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы. В таких случаях командование организовывало повторную доставку необходимого обеспечения другим возможным способом.

В бригаде также рассказали, что стандартный пакет для военнослужащих весит около 9 кг. В него входят хлеб или лепешки, четыре вида каш с мясом, тушеное мясо, паштет, лапша быстрого приготовления, сало или сублимированное мясо, колбасные изделия, шоколад, сахар, кофе, чай и вода. При необходимости в пакеты могут добавлять сигареты, батарейки, газовые баллончики, медикаменты и другие необходимые вещи.

© ТСН

Есть ли проблемы с медикаментами

Относительно медикаментов в командовании заявили, что их снабжали и продолжают поставлять в соответствии с потребностями военных. Дефицит необходимых препаратов, по результатам проверки, не зафиксирован.

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В командовании также утверждают, что не подтвердилась информация о пребывании военнослужащих в обмороке или полуобморочном состоянии из-за нехватки пищи и воды.

«Во время общения с медицинским работником жалоб на такие состояния не поступало», — заверили в командовании.

В подразделе объяснили ситуацию со Starlink

В командовании подчеркнули, что для выполнения боевых задач подразделение снабжено радиосвязью, которая в существующих условиях является основным и более защищенным каналом коммуникации. Наличие терминала Starlink на таких позициях, по данным командования, не обязательно.

Что говорят о ротации военных

В то же время, вопрос ротации военнослужащих остается актуальным. В командовании заявили, что конкретные сроки пребывания бойцов на позициях, маршруты перемещения и запланированную замену личного состава не могут быть обнародованы из соображений безопасности.

«Ротация будет осуществлена сразу после возникновения соответствующих оперативных условий — как только перемещение станет возможным без неоправданного риска для их жизни и здоровья», — заявили в командовании.

Служебное расследование продолжается

Командование Сил территориальной обороны проводит служебное расследование обстоятельств, изложенных в видеообращении. В частности, проверяют организацию логистики и снабжение военных продовольствием, водой, медикаментами и средствами связи.

По результатам расследования должны установить, были ли нарушения, кто может нести за них ответственность и есть ли основания для дисциплинарных или кадровых решений.

В командовании подчеркнули, что утверждения по видеообращению «не отражают всей совокупности обстоятельств», а окончательные выводы по озвученным военными фактам можно будет сделать только после завершения служебного расследования.

Командование встретилось с родственниками военных

Также представители Командования Сил территориальной обороны, Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» и воинской части А7049 встретились с родными военнослужащих, записавших видеообращение.

В ходе встречи стороны обсудили все поднятые в обращении вопросы и согласовали дальнейшее взаимодействие. Также создан отдельный канал для оперативной коммуникации между командованием и родственниками военнослужащих.

Военные 121-й бригады обратились к Драпатому из-за недостатка пищи и лекарств — что известно

Напомним, 9 августа Сеть шокировала видеообращение командира взвода огневой поддержки 121-й отдельной бригады территориальной обороны Анатолия Сащука к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Он заявил о серьезных проблемах с обеспечением военнослужащих в Запорожском направлении. По его словам, бойцы долгое время находятся на позициях без достаточного количества воды, пищи и медикаментов.

Тогда командование 121 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ отметило, что продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи на труднодоступные позиции доставляют дронами по определенному графику.

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