Пили вино и пели "многая лета": Паша "Мерседес" летал в Турцию вместо лечения в Молдове — СМИ

В СМИ появилось видео отдыха Павла "Мерседеса" в роскошной гостинице в Турции, снятое в октябре 2022 года.
Скандальный митрополит Московского патриархата в Украине Павел Лебедь, известный как Паша "Мерседес", уверял, что ездил в Молдову на лечение, а как оказалось – отдохнул в Туруччине в роскошном отеле.
Соответствующее видео появилось в Сети, передает "5 канал".
Сообщается, что оно было снято 5 октября прошлого года, когда митрополит Павел еще пребывал на свободе.
Иерарх уверял, что в это время ездил в Молдову для лечения. Однако в распоряжении журналистов появилось видео, как Паша "Мерседес" вместе с другими священнослужителями УПЦ МП и своим водителем проводят застолье в изысканном ресторане в Турции и поют кому-то "многая лета".
По информации издания, ужин проходит в турецком городе Белек, на курорте неподалеку от Анталии, в отеле Club Prive By Rixos Belek. Номера здесь сдаются минимум на пять дней и стоят от 450 до 660 тысяч гривен. Или от 12 до 17 тысяч долларов.
Напомним, что в октябре прошлого года митрополит Павел был замечен на украинско-молдавской границе. Он утверждал, что выезжает на диагностику в Молдову. Однако в издании предполагают, что из Молдовы Павел улетел в Турцию, где якобы встречался с представителями РПЦ.
Напомним, что 14 июля этого года суд изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен.
Отметим, что во время общения с журналистами митрополит Павел отрицал существование Украины как суверенного государства.
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