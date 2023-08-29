Пилот "Джус" и его коллеги, погибшие в авиакатастрофе, представлены к госнаградам

Три пилота — Андрей Пильщиков ("Джус"), Вячеслав Минка и Сергей Проказин, погибших в авиакатастрофе под Житомиром, представлены к государственным наградам.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

Также читайте Что происходит на фронте: Генштаб озвучил ситуацию на основным направлениям

Кроме того, в соответствии с приказом командующего Воздушными Силами ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года, майорам Вячеславу Минцу и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник" (посмертно), капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание "майор" (посмертно).

Напомним, в ДБР рассматривают три версии авиакатастрофы в Житомирской области, которая произошла 25 августа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.