Пилот "Джус" и его коллеги, погибшие в авиакатастрофе, представлены к госнаградам

Также пилотам присвоены воинские звания посмертно.
Три пилота — Андрей Пильщиков ("Джус"), Вячеслав Минка и Сергей Проказин, погибших в авиакатастрофе под Житомиром, представлены к государственным наградам.
Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.
Кроме того, в соответствии с приказом командующего Воздушными Силами ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года, майорам Вячеславу Минцу и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник" (посмертно), капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание "майор" (посмертно).
Напомним, в ДБР рассматривают три версии авиакатастрофы в Житомирской области, которая произошла 25 августа.
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