Пилот F-16 феерично уничтожил вражеский "Шахед": появилось видео
Пилот истребителя применил для поражения воздушной цели бортовую пушку М61А1 Vulcan.
В Сети появилось видео, на котором истребитель F-16 ВС ВСУ эффектно сбивает российский дрон-камикадзе «Shahed-136» в небе над Украиной.
В Воздушных силах подтвердили сбитие, сообщив, что пилот применил для поражения вражеского ударного беспилотника авиационную пушку.
На опубликованных кадрах видно, как в небе с характерным звуком появляется вражеский дрон, какое-то время он летит, но через мгновение взрывается огненным шаром.
Вскоре рядом пролетает украинский истребитель F-16, а вместо дрона в небе остаются лишь клубы черного дыма, на землю падают обломки.
Очевидцы, которые сняли это сбивание радостно приветствуют поражение российского «Шахеда».
Осторожно, в видео ненормативная лексика!
В комментарии к видео сообщили, что пилот истребителя применил для поражения воздушной цели бортовую пушку М61А1 Vulcan.
Отмечается, что «сбивание целей с такой дистанции — это смертельный риск», ведь любая ошибка может привести к потере контроля над самолетом.
«Нет, это НЕ сгенерированные искусственным интеллектом кадры, это — настоящий украинский пилот на истребителе F-16 эпически уничтожает вражеский шахед над Украиной!» — прокомментировали опубликованные кадры в Воздушных силах ВСУ.
Защитники украинского неба добавили, что такие сбивания российских ударных дронов происходят постоянно во время массированных террористических атак государства-агрессора.
«Украинские F-16 — это кость в горле врага, поэтому оккупанты постоянно пытаются их уничтожить! Не получится!» — добавили в комментарии.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по поставкам новых современных боевых самолетов для Воздушных сил.