Пилот Украины, защищая небо, поздравил всех женщин белыми тюльпанами (фото)

Пилот ВСУ записал приветствие для женщин Украины.
Обращение пилотов ВСУ к женщинам Украины с 8 марта стало символом уважения и благодарности за вклад каждой женщины в борьбу за свободу и мир. В своих словах пилоты подчеркнули, что женщины – это не только нежность и тепло, но и решительность, сила, отвага, способность изменять мир и вдохновлять борьбу.
Об этом говорится в сообщении 39-й бригады тактической авиации.
"Уважаемые женщины! Сегодня, мы благодарим вас не только за вашу нежность и тепло, но и за вашу отвагу, силу и несгибаемость. Вы – те, кто изменяет мир каждый день, кто борется, вдохновляет и дарит надежду. ки, вашу любовь и вашу неутомимую силу. Пусть каждый день приносит вам радость, поддержку и уверенность в том, что вы невероятны!
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказали о "невидимом фронте Украины". Сколько женщин сражается.
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