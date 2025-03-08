Пилот Украины, защищая небо, поздравил всех женщин белыми тюльпанами (фото)

Обращение пилотов ВСУ к женщинам Украины с 8 марта стало символом уважения и благодарности за вклад каждой женщины в борьбу за свободу и мир. В своих словах пилоты подчеркнули, что женщины – это не только нежность и тепло, но и решительность, сила, отвага, способность изменять мир и вдохновлять борьбу.

Об этом говорится в сообщении 39-й бригады тактической авиации.

"Уважаемые женщины! Сегодня, мы благодарим вас не только за вашу нежность и тепло, но и за вашу отвагу, силу и несгибаемость. Вы – те, кто изменяет мир каждый день, кто борется, вдохновляет и дарит надежду. ки, вашу любовь и вашу неутомимую силу. Пусть каждый день приносит вам радость, поддержку и уверенность в том, что вы невероятны!

Пилот ВСУ трогательно поздравил женщин с 8 марта: «Вы — те, кто меняет мир»

По случаю 8 марта пилоты ВСУ выразили благодарность украинским женщинам

По случаю 8 марта пилоты ВСУ выразили благодарность украинским женщинам

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказали о "невидимом фронте Украины". Сколько женщин сражается.

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