Пилоты дронов отработали по вражеской технике, уничтожив окупантов (видео)

Украинские бойцы отработали по вражескому автомобилю на Авдеевском направлении. Из нее буквально вывалились русские оккупанты.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Задачу выполнили пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады.

Пилоты дронов отработали по вражеской технике, уничтожив оккупантов

"Быстрые китайские гольф-кары даже не успевают доехать до первой лунки, как из них вылетает красное знамя "победы" и прямо на ходу вываливаются российские оккупанты", — заметил Бутусов.

Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи окупантов.

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