Пилоты Третьей штурмовой показали филигранную работу по врагу на Харьковщине (видео)

Бойцы 3-й штурмовой эффектно отработали по врагу Харьковщины. Они показали, как летает рот DEUS EX MACHINA 2-го штурмбата, когда фронт кишит враждебными РЭБами, прикрывает собратьев, сбивает враждебные цели и поднимает в небо гуманитарный груз

Мощные кадры обнародовала Третья штурмовая бригада.

"Каждый день их защищаем, и возможности для этого есть", — говорят воины.

Как отмечается, задача этих бойцов в Харьковской области — сделать все возможное, чтобы кафиры не добрались до нашей пехоты.

"А если и логистика в зоне риска — провизию собратьям доставит "аэропочта", — иронически отмечают в Третьей штурмовой.

Так выглядит современная война, добавляют защитники, а дроны и управляющие ими — теперь одни из ее ключевых компонентов.

▶️На YouTube-канале бойцов можно посмотреть видео: Харьковщина. Работа наших пилотов DEUS EX MACHINA

Напомним, за три месяца подразделения ПВО Третьей штурмовой ликвидировали наибольшее количество вражеских беспилотников среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.

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